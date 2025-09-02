02 сентября 2025

Дело сына британского лорда оставили в Ленинском районном суде Перми

Дело о растрате экс-совладельца порта Батлера рассмотрит Ленинский суд Перми
Ранее Дзержинский районный суд Перми отказался рассматривать уголовное дело
Ранее Дзержинский районный суд Перми отказался рассматривать уголовное дело

Дело о растрате экс-совладельца пермского порта, гражданина Британии Чарльза Алексея Батлера оставили на рассмотрение в Ленинском районном суде. До этого Дзержинский суд определил, что материалы следует передать именно в эту инстанцию — по месту совершения преступления. Окончательное решение Пермский краевой суд вынес 2 сентября.

«В жалобе на смену подсудности защита Батлера отмечала, что это было сделано Дзержинским судом незаконно и ошибочно. Обвинение возражало против ходатайства, указывая, что ущерб был нанесен при передаче права собственности. Следовательно, действия совершались на территории Ленинского района. Пермский краевой суд оставил в силе решение Дзержинского районного суда», — на делопроизводство ссылается портал Properm.

Батлера, являющегося сыном английского лорда, подозревают в присвоении имущества пермского порта в особо крупном размере. Ущерб превышает один миллиард рублей. Обвиняемый находится в международном розыске. В материалах дела указано, что в 2007 году Батлер незаконно завладел акциями порта, а в 2009–2012 годах устроил безвозмездную передачу имущества подконтрольным организациям, установило следствие.

