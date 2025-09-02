В Пермском крае исчезнут троллейбусы

В Березниках (Пермский край) рассматривают вариант полного прекращения работы троллейбусного сообщения. Основной фактор — значительный износ подвижного состава и инфраструктуры, а также существенные финансовые вложения, необходимые для их обновления.
«Степень изношенности троллейбусов достигает 80%, а инфраструктуры — порядка 70%. Для приобретения новых транспортных средств и модернизации сетей потребуется не менее 1,2 млрд рублей», — сообщает ИА «Текст».
Окончательное решение относительно дальнейшей судьбы системы в Березниках пока не принято. Вопрос находится на стадии обсуждения с Министерством транспорта региона. С середины 2019 года, после остановки троллейбусного движения в Перми, Березники остаются единственным муниципалитетом региона, где продолжают эксплуатироваться троллейбусы.
