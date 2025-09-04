Десятки разгневанных преподавателей пермского вуза написали ректору письмо из-за ИИ-расписания

Преподаватели пермского вуза написали коллективное письмо против ИИ-расписания
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Всего под документом подписи поставили 70 сотрудников вуза
Всего под документом подписи поставили 70 сотрудников вуза Фото:

Преподаватели ПГНИУ подготовили коллективное обращение к ректору Игорю Германову и профсоюзному комитету в связи с недовольством расписанием, которое составлено с использованием искусственного интеллекта. Всего под документом подписи поставили 70 сотрудников вуза.

«Причиной письма стало недовольство качеством составленного расписания. В университете заверяют, что предпринимают все необходимые шаги для урегулирования возникшей ситуации. Обращение преподавателей уже направлено ректору на рассмотрение. Профсоюзный комитет работников университета пока не обращался в трудовую инспекцию, ожидая официальной реакции от администрации», — сообщает портал 59.RU. 

Ранее URA.RU сообщало о том, что расписание на 2025 учебный год, сформированное с использованием ИИ, было опубликовано 29 августа. В результате педагогов ожидали занятия в ранние утренние и поздние вечерние часы с продолжительными перерывами между парами. Кроме того, некоторые аудитории для проведения занятий были определены неудачно.

В ходе встречи с ректором университета Игорем Германовым, состоявшейся 1 сентября, преподаватели обратились с просьбой отложить начало учебного процесса. Несмотря на это, занятия стартовали по графику 2 сентября, однако расписание неоднократно корректировалось в течение дня.

Администрация вуза уведомила сотрудников о том, что пересмотр расписания будет осуществляться вручную, что может занять не менее двух недель. До завершения этого процесса преподавателям и студентам рекомендовано ежедневно следить за актуальными изменениями в расписании, чтобы своевременно узнавать о возможных корректировках.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Преподаватели ПГНИУ подготовили коллективное обращение к ректору Игорю Германову и профсоюзному комитету в связи с недовольством расписанием, которое составлено с использованием искусственного интеллекта. Всего под документом подписи поставили 70 сотрудников вуза. «Причиной письма стало недовольство качеством составленного расписания. В университете заверяют, что предпринимают все необходимые шаги для урегулирования возникшей ситуации. Обращение преподавателей уже направлено ректору на рассмотрение. Профсоюзный комитет работников университета пока не обращался в трудовую инспекцию, ожидая официальной реакции от администрации», — сообщает портал 59.RU.  Ранее URA.RU сообщало о том, что расписание на 2025 учебный год, сформированное с использованием ИИ, было опубликовано 29 августа. В результате педагогов ожидали занятия в ранние утренние и поздние вечерние часы с продолжительными перерывами между парами. Кроме того, некоторые аудитории для проведения занятий были определены неудачно. В ходе встречи с ректором университета Игорем Германовым, состоявшейся 1 сентября, преподаватели обратились с просьбой отложить начало учебного процесса. Несмотря на это, занятия стартовали по графику 2 сентября, однако расписание неоднократно корректировалось в течение дня. Администрация вуза уведомила сотрудников о том, что пересмотр расписания будет осуществляться вручную, что может занять не менее двух недель. До завершения этого процесса преподавателям и студентам рекомендовано ежедневно следить за актуальными изменениями в расписании, чтобы своевременно узнавать о возможных корректировках.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...