Преподаватели ПГНИУ подготовили коллективное обращение к ректору Игорю Германову и профсоюзному комитету в связи с недовольством расписанием, которое составлено с использованием искусственного интеллекта. Всего под документом подписи поставили 70 сотрудников вуза.
«Причиной письма стало недовольство качеством составленного расписания. В университете заверяют, что предпринимают все необходимые шаги для урегулирования возникшей ситуации. Обращение преподавателей уже направлено ректору на рассмотрение. Профсоюзный комитет работников университета пока не обращался в трудовую инспекцию, ожидая официальной реакции от администрации», — сообщает портал 59.RU.
Ранее URA.RU сообщало о том, что расписание на 2025 учебный год, сформированное с использованием ИИ, было опубликовано 29 августа. В результате педагогов ожидали занятия в ранние утренние и поздние вечерние часы с продолжительными перерывами между парами. Кроме того, некоторые аудитории для проведения занятий были определены неудачно.
В ходе встречи с ректором университета Игорем Германовым, состоявшейся 1 сентября, преподаватели обратились с просьбой отложить начало учебного процесса. Несмотря на это, занятия стартовали по графику 2 сентября, однако расписание неоднократно корректировалось в течение дня.
Администрация вуза уведомила сотрудников о том, что пересмотр расписания будет осуществляться вручную, что может занять не менее двух недель. До завершения этого процесса преподавателям и студентам рекомендовано ежедневно следить за актуальными изменениями в расписании, чтобы своевременно узнавать о возможных корректировках.
