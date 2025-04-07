В Екатеринбург завезли зараженные розы из Латвии

В Екатеринбург поступило более 150 тысяч срезов цветов из Латвии, часть из которых оказалась зараженная. Вирус обнаружили в кенийских розах, рассказали в пресс-службе Россельхознадзора.
«В результате досмотра и лабораторной экспертизы в срезах кенийских роз в количестве 220 штук был выявлен карантинный объект — западный цветочный трипс», — пояснили в ведомстве. Зараженную продукцию уничтожили.
Всего из Латвии привезли 151154 среза цветов. Это гвоздики, лилии, орхидеи, гипсофилы, розы, хризантемы происхождением Колумбия, Нидерланды и Кения.
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