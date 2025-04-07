07 апреля 2025

В Екатеринбург завезли зараженные розы из Латвии

© Служба новостей «URA.RU»
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Зараженные цветы уничтожили
Зараженные цветы уничтожили Фото:

В Екатеринбург поступило более 150 тысяч срезов цветов из Латвии, часть из которых оказалась зараженная. Вирус обнаружили в кенийских розах, рассказали в пресс-службе Россельхознадзора.

«В результате досмотра и лабораторной экспертизы в срезах кенийских роз в количестве 220 штук был выявлен карантинный объект — западный цветочный трипс», — пояснили в ведомстве. Зараженную продукцию уничтожили.

Всего из Латвии привезли 151154 среза цветов. Это гвоздики, лилии, орхидеи, гипсофилы, розы, хризантемы происхождением Колумбия, Нидерланды и Кения.

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В Екатеринбург поступило более 150 тысяч срезов цветов из Латвии, часть из которых оказалась зараженная. Вирус обнаружили в кенийских розах, рассказали в пресс-службе Россельхознадзора. «В результате досмотра и лабораторной экспертизы в срезах кенийских роз в количестве 220 штук был выявлен карантинный объект — западный цветочный трипс», — пояснили в ведомстве. Зараженную продукцию уничтожили. Всего из Латвии привезли 151154 среза цветов. Это гвоздики, лилии, орхидеи, гипсофилы, розы, хризантемы происхождением Колумбия, Нидерланды и Кения.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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