11 августа 2025

Прокурор заступился за дальнобойщиков, которых обвешивали под Челябинском

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Водители пожаловались на многотысячные штрафы из-за якобы перевеса груза
Водители пожаловались на многотысячные штрафы из-за якобы перевеса груза Фото:

Прокуратура Челябинской области начала проверку после сообщений СМИ о заторе из большегрузов на трассе между поселком Березово и деревней Козырево. Водители жаловались на то, что рамка весового контроля, которую предстояло преодолеть, неверно фиксировала показания, сообщила пресс-служба регионального ведомства. 

«Прокуратура Челябинской области организовала проверку по публикации средств массовой информации о скоплении большегрузов на дороге между поселком Березово и деревней Козырево. Это было связано с перебоями в работе автоматического пункта весогабаритного контроля транспортных средств», — сообщили в прокуратуре.

По итогам проверки будет дана оценка соблюдению требований законодательства, регулирующего дорожную деятельность. В случае нарушений ведомство примет соответствующие меры прокурорского реагирования.

Как URA.RU писало ранее, водители грузовиков организовали акцию протеста в связи с неисправностью системы весового контроля. По их словам, оборудование ошибочно фиксирует превышение допустимой массы груза, что влечет за собой штрафы в размере до 600 тысяч рублей.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Прокуратура Челябинской области начала проверку после сообщений СМИ о заторе из большегрузов на трассе между поселком Березово и деревней Козырево. Водители жаловались на то, что рамка весового контроля, которую предстояло преодолеть, неверно фиксировала показания, сообщила пресс-служба регионального ведомства.  «Прокуратура Челябинской области организовала проверку по публикации средств массовой информации о скоплении большегрузов на дороге между поселком Березово и деревней Козырево. Это было связано с перебоями в работе автоматического пункта весогабаритного контроля транспортных средств», — сообщили в прокуратуре. По итогам проверки будет дана оценка соблюдению требований законодательства, регулирующего дорожную деятельность. В случае нарушений ведомство примет соответствующие меры прокурорского реагирования. Как URA.RU писало ранее, водители грузовиков организовали акцию протеста в связи с неисправностью системы весового контроля. По их словам, оборудование ошибочно фиксирует превышение допустимой массы груза, что влечет за собой штрафы в размере до 600 тысяч рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...