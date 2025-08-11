Прокурор заступился за дальнобойщиков, которых обвешивали под Челябинском

Прокуратура Челябинской области начала проверку после сообщений СМИ о заторе из большегрузов на трассе между поселком Березово и деревней Козырево. Водители жаловались на то, что рамка весового контроля, которую предстояло преодолеть, неверно фиксировала показания, сообщила пресс-служба регионального ведомства.
«Прокуратура Челябинской области организовала проверку по публикации средств массовой информации о скоплении большегрузов на дороге между поселком Березово и деревней Козырево. Это было связано с перебоями в работе автоматического пункта весогабаритного контроля транспортных средств», — сообщили в прокуратуре.
По итогам проверки будет дана оценка соблюдению требований законодательства, регулирующего дорожную деятельность. В случае нарушений ведомство примет соответствующие меры прокурорского реагирования.
Как URA.RU писало ранее, водители грузовиков организовали акцию протеста в связи с неисправностью системы весового контроля. По их словам, оборудование ошибочно фиксирует превышение допустимой массы груза, что влечет за собой штрафы в размере до 600 тысяч рублей.
