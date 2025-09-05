В России пообещали разобраться, откуда у ВСУ азербайджанский МиГ-29

Член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник заявил, что Россия с тем, как на Украину попали истребители МиГ-29 из Азербайджана. По его словам, есть несколько версий, как это могло произойти.
«Попасть могли [истребители] любым путем. Разные логистические цепочки построены. Я думаю, дипломаты должны разбираться в этой истории, и соответствующие структуры, полагаю, уже понимают, как попало все это оружие на Украину из Азербайджана», — сказал Андрей Колесник в разговоре с «Лентой.ру». Он добавил, что эта история придет к «логическому завершению».
Поводом для заявлений стало появившееся в соцсетях фото истребителя ВСУ, окрашенного в камуфляж, характерный для ВВС Азербайджана. По данным американского портала TWZ, Азербайджан ранее приобретал подержанные МиГ-29 у Украины, получив с 2007 года 15 таких самолетов.
