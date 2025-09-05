Свердловчан приглашают на работу с зарплатой в миллион рублей: список прибыльных вакансий

В Свердловской области открыты вакансии от крупных компаний региона с внушительными зарплатами — от 120 000 до 1 000 000 рублей в месяц (на руки). Среди востребованных профессий — операторы станков, менеджеры по продажам, операторы беспилотников, руководители отделов. URA.RU подготовило подборку интересных вакансий, где готовы предложить большие суммы.
В ООО «НПО Литейно-Металлургическая Компания» предлагают менеджеру по продажам от 300 000 рублей в месяц. Опыт не обязателен — сотрудников обучают, а офис находится в центре Екатеринбурга.
Без опыта также возьмут и в компанию «АЭРОСКАН» оператором беспилотного воздушного судна. Обещают зарплату от 120 000 рублей, обучение и проживание, предполагается вахта в 90 дней. Также открыта вакансия «Ученик оператора станков с ЧПУ (плазма/сверловка)» в компании «Уралстальинвест». Зарплата — от 140 000 до 180 000 рублей в месяц, обучение бесплатное, после стажировки — гарантированное трудоустройство и бесплатное жилье.
С более специфическим опытом можно стать директором по развитию в транспортно-логистической группе. Можно рассчитывать на зарплату до 500 000 рублей в месяц, но стоит готовиться к командировкам, а опыт требуется от шести лет.
Хорошая зарплата ждет продавцов щебня. Менеджер по продажам щебня в ООО «Уральский Горнопромышленный Холдинг» может заработать до 1 000 000 рублей. Главное условие — успешные продажи, которые должны быть объемом от 100 тысяч тонн.
Ранее URA.RU уже собирало подборку вакансий, где предлагали 150 000 рублей за работу на заводе. Также агентство рассказывало, что на рынок труда Свердловской области сейчас переживает не лучшие времена. По словам эксперта Андрея Попова, устраиваться на новую работу сейчас целесообразно, только если для этого есть неоспоримые факторы.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!