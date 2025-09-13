Российские солдаты вытесняют ВСУ под Купянском

Российские штурмовики вытесняют украинских солдат с занимаемых позиций в районе Купянска. Об этом рассказал глава российской администрации региона Виталий Ганчев.
«Штурмовые группы наших военных действительно пребывают в Купянске. Ребята выполняют боевые задачи, уверенно вытесняя врага с территории города. Считаю важным не мешать им сейчас и дать все сделать, как задумано», — заявил Ганчев в разговоре с РИА Новости.
Он уточнил, что активная фаза боевых действий продолжается непосредственно в городской черте. Ганчев подчеркнул, что командование принимает все необходимые меры для обеспечения безопасности мирных жителей и стабилизации ситуации в населенном пункте.
Ранее в Минобороны отмечали, что ВС РФ усилили активность на купянском направлении, закрепляясь на занимаемых позициях. В целом обстановка в Купянске по-прежнему остается сложной и напряженной. Сообщается также о боевых успехах солдат РФ и на других направлениях. Например, три боевые группы ВСУ были уничтожены на харьковском направлении.
