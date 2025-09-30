Володин поздравил с Днем воссоединения новых регионов с Россией

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Володин отметил важность праздника
Володин отметил важность праздника Фото:

Спикер Госдумы Вячеслав Володин поздравил граждан с третьей годовщиной воссоединения ДНР и лнр, Запорожской и Херсонской областей с Россией. Поздравление опубликовано на сайте парламента.

«Поздравляю с Днем воссоединения Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области и Херсонской области с Российской Федерацией», — говорится в поздравлении. В своем обращении Володин отметил, что три года назад жители этих регионов сделали осознанный выбор в пользу восстановления исторической справедливости, вернувшись на свою Родину.

Было подчеркнуто, что это решение определило общее будущее и открыло новые возможности для развития страны. По словам спикера, совместное преодоление вызовов делает всех сильнее.

Также в поздравлении упоминалось, что за прошедшие три года для интеграции новых территорий в единое правовое поле России было принято 67 законов. Как ранее отмечал Володин, большинство из этих законодательных инициатив направлены на развитие экономики, защиту социальных гарантий и охрану здоровья жителей этих регионов.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Спикер Госдумы Вячеслав Володин поздравил граждан с третьей годовщиной воссоединения ДНР и лнр, Запорожской и Херсонской областей с Россией. Поздравление опубликовано на сайте парламента. «Поздравляю с Днем воссоединения Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области и Херсонской области с Российской Федерацией», — говорится в поздравлении. В своем обращении Володин отметил, что три года назад жители этих регионов сделали осознанный выбор в пользу восстановления исторической справедливости, вернувшись на свою Родину. Было подчеркнуто, что это решение определило общее будущее и открыло новые возможности для развития страны. По словам спикера, совместное преодоление вызовов делает всех сильнее. Также в поздравлении упоминалось, что за прошедшие три года для интеграции новых территорий в единое правовое поле России было принято 67 законов. Как ранее отмечал Володин, большинство из этих законодательных инициатив направлены на развитие экономики, защиту социальных гарантий и охрану здоровья жителей этих регионов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...