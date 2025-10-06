Территория у ЗАЭС атакована артиллерией ВСУ

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
ВСУ атаковали пожарную часть рядом с ЗАЭС
ВСУ атаковали пожарную часть рядом с ЗАЭС Фото:
новость из сюжета
ВСУ ударили по Запорожской АЭС

Запорожская атомная электростанция и прилегающая территория вновь подверглись артиллерийским обстрелам. По предварительным данным, повреждения получила пожарная часть, расположенная в 1,2 км от периметра ЗАЭС.

«ЗАЭС и прилегающий город Энергодар вновь подверглись артиллерийским обстрелам со стороны Вооруженных сил Украины», — передает станция. В настоящее время станция продолжает работать в особом режиме, будучи отключенной от внешних источников энергоснабжения. Электроснабжение собственных нужд обеспечивается резервными дизель-генераторами.

Инспекторы МАГАТЭ, находящиеся на станции, проинформированы о произошедшем. Сообщается, что персонал станции не пострадал, существенных разрушений объектов инфраструктуры не зафиксировано. Специалисты ЗАЭС продолжают принимать все необходимые меры для обеспечения безопасной эксплуатации станции в текущих условиях.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Запорожская атомная электростанция и прилегающая территория вновь подверглись артиллерийским обстрелам. По предварительным данным, повреждения получила пожарная часть, расположенная в 1,2 км от периметра ЗАЭС. «ЗАЭС и прилегающий город Энергодар вновь подверглись артиллерийским обстрелам со стороны Вооруженных сил Украины», — передает станция. В настоящее время станция продолжает работать в особом режиме, будучи отключенной от внешних источников энергоснабжения. Электроснабжение собственных нужд обеспечивается резервными дизель-генераторами. Инспекторы МАГАТЭ, находящиеся на станции, проинформированы о произошедшем. Сообщается, что персонал станции не пострадал, существенных разрушений объектов инфраструктуры не зафиксировано. Специалисты ЗАЭС продолжают принимать все необходимые меры для обеспечения безопасной эксплуатации станции в текущих условиях.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям