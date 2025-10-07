Запорожье осталось без электричества

Жители Запорожья и ряда населенных пунктов Запорожской области столкнулись с масштабным отключением электроэнергии. Об этом сообщил глава региона Евгений Балицкий.
«Кратковременное отключение электроэнергии в Запорожской области», — написал Балицкий в своем telegram-канале. Он обратился к жителям Запорожья с просьбой сохранять спокойствие и проявить терпение. Все необходимые меры для скорейшего восстановления электроснабжения уже принимаются. Специалисты уже приступили к переключению линий на резервные источники питания. По словам Балицкого, восстановительные работы займут не более двух часов.
