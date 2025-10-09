Украина лишилась больше половины мощностей по добыче газа: карта СВО на 9 октября

Bloomberg со ссылкой на информированные источники, в результате атак на объекты энергетической инфраструктуры, произошедших 3 октября в Харьковской и Полтавской областях, Украина утратила свыше 60% своих газодобывающих мощностей. В связи с этим стране, по оценкам, потребуется почти 2 млрд евро для закупки необходимого объема топлива с целью обеспечения прохождения зимнего периода.
Согласно данным агентства, при сохранении текущей динамики ударов по энергетической инфраструктуре до конца марта 2026 года Киеву может понадобиться импортировать порядка 4,4 млрд кубометров газа. Этот объем составляет примерно 20% от ежегодного потребления энергоресурсов в Украине. Карта СВО на Украине на 9 октября — в материале URA.RU.
Атака по территориям Украины
Потеря мощностей
После атак на объекты энергетической инфраструктуры в Харьковской и Полтавской областях, произошедших 3 октября, Украина лишилась более 60% своих газодобывающих мощностей, сообщило агентство Bloomberg, ссылаясь на собственные источники. Как отмечает агентство, нанесенный ущерб вынуждает украинские власти выделить порядка 1,9 миллиарда евро на закупку топлива за рубежом для обеспечения отопительного сезона. Ожидается, что до конца марта 2026 года Украина будет вынуждена импортировать до 4,4 миллиарда кубометров газа, что составляет примерно пятую часть от годового уровня потребления энергоресурсов в стране.
Удар по Одесской области
Порт Ильичевска, расположенный в Одесской области, подвергся массированной атаке беспилотных летательных аппаратов типа «Герань-2». В ходе удара было зафиксировано свыше 20 взрывов, отметил военкор Борис Рожин.
Купянское направление
Военнослужащие 151-й отдельной механизированной бригады ВСУ отказываются выполнять задачи по закреплению на позициях на купянском направлении из-за угрозы уничтожения российскими войсками. Об этом сообщили в силовых структурах России со ссылкой на данные радиоперехвата.
Согласно радиоперехвату, который оказался в распоряжении российских силовых структур, двое офицеров ВСУ в ходе переговоров отметили, что личный состав отказывается выдвигаться на позиции для обустройства укреплений. Командир бригады в разговоре объяснил, что причиной отказа является опасение военнослужащих за свою жизнь. Руководство части, в свою очередь, предложило командиру самому выйти на позицию, однако тот также отказался, сославшись на неподготовленность к выполнению такой задачи.
Константиновское направление
ВСУ уничтожили несколько единиц боевой техники
Расчеты FPV-дронов группировки войск «Юг» эффективно действовали на Константиновском направлении в ДНР и уничтожили несколько единиц боевой техники. Также пресечены попытки снабжения ВСУ.
Подтверждено уничтожение немецкого танка Leopard 1A5 и боевой бронированной машины (ББМ) «Козак». Кроме того, были ликвидированы три наземных транспортных робототехнических комплекса (НТРК) ВСУ.
Помимо этого, ВСУ предпринимали попытки организовать логистическое обеспечение своих подразделений на линии боевого соприкосновения, используя НТРК. Эти действия фиксировались на Константиновском направлении, севернее Клебан-Быкского водохранилища. Две единицы НТРК ВСУ были поражены ударными FPV-дронами.
Столкновения на подступах к Константиновке
На направлении сохраняется напряженная обстановка: продолжаются боевые столкновения вблизи Константиновки. По информации telegram-канала WarGonzo, российские вооруженные силы добились определенных тактических успехов в районе населенного пункта Предтечино.
ВС РФ ликвидировали боевиков ВСУ у Часова Яра
Артиллерийские подразделения, вооруженные гаубицами Д-20 из состава Ивановского соединения Воздушно-десантных войск, нанесли огневой удар по месту скопления личного состава ВСУ в районе Часова Яра. Согласно данным разведки, украинские формирования разместились в укрепленном пункте, который создали с целью его удержания и предотвращения продвижения российских штурмовых групп к южным окраинам города, передает «Пятый канал». Расчеты применили осколочно-фугасные боеприпасы и нанести максимальное огневое поражение живой силе боевиков.
Краснолиманское направление
В районе Заречного на Краснолиманском направлении российские войска продолжают наступление в сторону оборонительных позиций ВСУ, расположенных у Красного Лимана. Бои за Ямполь не прекращаются, при этом, согласно информации источников, ВС РФ удерживают контроль примерно над половиной населенного пункта. Кроме того, южнее Северска ведутся боевые действия в окрестностях Федоровки и Кузьминовки, информирует telegram-канал WarGonzo.
Покровское направление
На Покровском направлении продолжаются интенсивные столкновения, передает telegram-канал WarGonzo. Согласно поступающим данным, ВС РФ добиваются тактических успехов, улучшая свои позиции и продвигаясь на ряде участков фронта.
Продолжаются бои за населенный пункт Молодецкое. По имеющейся информации, подразделения ВС РФ успешно заняли южную часть этого села.
Также российским военным удалось улучшить свое тактическое положение как непосредственно в Покровске, так и на подступах к этому городу. А юго-восточнее Мирнограда ВС РФ заняли опорный пункт вблизи Николаевки.
На Добропольском выступе фиксируются активные боевые действия за Владимировку, Новое Шахово и Кучеров Яр. Кроме того, отмечаются успехи в Ивановке, где подразделениям ВС РФ удалось добиться продвижения. Кроме того, зафиксировано продвижение на окраинах населенного пункта Золотой Колодезь.
Запорожское направление
Украинские солдаты в районе Нововасилевского сдавали своих
По информации, предоставленной штурмовиком 394-го полка группировки войск «Восток» с позывным Скар, украинские солдаты в районе Нововасилевского предоставляли российским подразделениям информацию о местонахождении своих сослуживцев.
Согласно заявлению военнослужащего, захваченные в плен украинские солдаты добровольно и оперативно сообщали данные о позициях своих подразделений. Им было предложено сложить оружие. Скар также отметил, что среди сдавшихся преобладали лица пожилого возраста.
Продвижение в районе Степногорска
Подразделения ВС России продолжают планомерное продвижение в окрестностях населенных пунктов Степногорск и Приморское. Бои иду за каждое здание, сообщил telegram-канал WarGonzo.
Харьковское направление
В городской черте Купянска сохраняется высокая интенсивность боевых действий. ВС РФ, несмотря на значительное сопротивление со стороны противника, продолжают расширять контролируемую территорию. По данным telegram-канала WarGonzo, российские подразделения заняли район автовокзала, расположенный в центре города.
