Российские войска начали бои за Новогригоровку в Запорожской области

ВС РФ активно сражаются за Новогригоровку в Запорожской области
ВС РФ активно сражаются за Новогригоровку в Запорожской области Фото:
Спецоперация РФ на Украине

Российские войска приступили к активным боевым действиям за освобождение села Новогригоровка Запорожской области, после взятия под контроль соседнего населенного пункта Вербовое в Днепропетровской области. Об этом сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

«Сейчас, по моей информации, идет активное освобождение Новогригоровки, которая находится южнее Вербового», — приводит слова Марочко ТАСС. Он отметил, что украинское командование рассчитывало на отсутствие наступления со стороны России в этом районе и перебросило часть резервов на другие направления.

Марочко также уточнил, что продвижение российских войск на этом направлении отмечается практически ежедневно. Минобороны России регулярно сообщает о взятии новых населенных пунктов. По его словам, динамика развития ситуации остается положительной, и в ближайшее время ожидается поступление новых официальных сводок о ходе боевых действий на этом участке фронта.

До этого, в конце сентября, российские войска уже взяли под контроль села Новоивановка и Муравка в Запорожской области, а также нанесли ряд групповых ударов по объектам инфраструктуры Украины. Эти действия стали частью последовательного продвижения российских подразделений на южном направлении и отражают общую тенденцию расширения зоны контроля ВС РФ в регионе.

