Военнослужащие объединения «Восток» продолжают вытеснять подразделения ВСУ с территории Запорожской и Днепропетровской областей. Об этом сообщили в Минобороны России, отметив, что тем самым расширяется зона контроля на днепропетровском участке фронта.
«Военнослужащие группировки войск „Восток“ продолжают успешно вести боевые действия против украинских неонацистов, выбивая противника из укреплённых позиций и освобождая земли Запорожской и Днепропетровской областей», — говорится в сообщении ведомства.
Сегодня российские силы также установили контроль над населенным пунктом Вербовое в Днепропетровской области. Кроме того, в ходе боев за село они взяли под контроль свыше 10 квадратных километров территорий.
Помимо прочего, российские войска приблизились к Северску в ДНР на минимальное расстояние. Как заявил советник руководителя республики Игорь Кимаковский, на отдельных направлениях расстояние между передовыми подразделениями ВС РФ и окраинами города составляет всего несколько сотен метров.
