ВС РФ расширяют зону контроля в Днепропетровской области

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
ВС РФ продолжают продвижение на днепропетровском направлении
ВС РФ продолжают продвижение на днепропетровском направлении Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Военнослужащие объединения «Восток» продолжают вытеснять подразделения ВСУ с территории Запорожской и Днепропетровской областей. Об этом сообщили в Минобороны России, отметив, что тем самым расширяется зона контроля на днепропетровском участке фронта. 

«Военнослужащие группировки войск „Восток“ продолжают успешно вести боевые действия против украинских неонацистов, выбивая противника из укреплённых позиций и освобождая земли Запорожской и Днепропетровской областей», — говорится в сообщении ведомства. 

Сегодня российские силы также установили контроль над населенным пунктом Вербовое в Днепропетровской области. Кроме того, в ходе боев за село они взяли под контроль свыше 10 квадратных километров территорий. 

Помимо прочего, российские войска приблизились к Северску в ДНР на минимальное расстояние. Как заявил советник руководителя республики Игорь Кимаковский, на отдельных направлениях расстояние между передовыми подразделениями ВС РФ и окраинами города составляет всего несколько сотен метров.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Военнослужащие объединения «Восток» продолжают вытеснять подразделения ВСУ с территории Запорожской и Днепропетровской областей. Об этом сообщили в Минобороны России, отметив, что тем самым расширяется зона контроля на днепропетровском участке фронта.  «Военнослужащие группировки войск „Восток“ продолжают успешно вести боевые действия против украинских неонацистов, выбивая противника из укреплённых позиций и освобождая земли Запорожской и Днепропетровской областей», — говорится в сообщении ведомства.  Сегодня российские силы также установили контроль над населенным пунктом Вербовое в Днепропетровской области. Кроме того, в ходе боев за село они взяли под контроль свыше 10 квадратных километров территорий.  Помимо прочего, российские войска приблизились к Северску в ДНР на минимальное расстояние. Как заявил советник руководителя республики Игорь Кимаковский, на отдельных направлениях расстояние между передовыми подразделениями ВС РФ и окраинами города составляет всего несколько сотен метров.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...