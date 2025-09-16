Ту-160 отработали электронные пуски крылатых ракет на учениях «Запад-2025». Видео

На учениях «Запад-2025» Ту-160 выполнили боевые задачи над водами Баренцева моря
На учениях «Запад-2025» Ту-160 выполнили боевые задачи над водами Баренцева моря Фото:
новость из сюжета
Белоруссия и Россия проводят военные учения «Запад-2025»

Стратегические ракетоносцы Ту-160 Воздушно-космических сил России выполнили учебно-боевые задачи над нейтральными водами Баренцева моря. Полеты прошли в рамках стратегического командно-штабного учения (СКШУ) «Запад-2025». Об этом сообщили в Минобороны.

«Стратегические ракетоносцы Ту-160 дальней авиации Воздушно-космических сил России выполнили полет в воздушном пространстве над нейтральными водами Баренцева моря в рамках ССУ „Запад-2025“, — сообщили URA.RU в министерстве. Отмечается, что при выполнении боевого задания экипажи отработали электронные пуски крылатых ракет воздушного базирования по объектам условного противника.

Для сопровождения стратегических бомбардировщиков были привлечены экипажи истребителей МиГ-31. Продолжительность полета составила около четырех часов. В оборонном ведомстве также отметили, что все действия авиации проходили строго в соответствии с международными нормами использования воздушного пространства и не нарушали границ иностранных государств.

С 12 по 16 сентября на территории Беларуси проходят совместные военные учения ВС Беларуси и России под названием «Запад-2025». Основная задача данных учений заключается в проверке способности обеих стран обеспечивать военную безопасность Союзного государства и оценивать готовность к отражению возможной внешней агрессии. Белорусские военные отрабатывают мероприятия по противодействию авиационным ударам, пресечению деятельности диверсионных групп, а также восстановлению контроля над временно утраченной территорией.

