Путин примерил военные очки «Стрекоза»

Президент России Владимир Путин лично испытал военные тепловизионные очки «Стрекоза» в ходе визита полигона, где прошли учения «Запад-2025». Об этом сообщили корреспонденты с места происходящего.
Путин посетил полигон «Мулино» в Нижегородской области, где в рамках практической фазы белорусско-российских стратегических учений «Запад-2025» ознакомился с образцами новейшего вооружения и специальной техники. Об этом сообщает корреспондент РИА Новости с места событий.
Тепловизионные очки «Стрекоза» позволяют бойцам свободно передвигаться на поле боя благодаря электрическому зуму и высокой дальности обнаружения целей — до одного километра. Устройство обеспечивает автономную работу в течение двух с половиной часов, не затрудняет зрение и позволяет ориентироваться в сложных условиях.
В ходе осмотра техники Владимир Путин также обратил внимание на пистолет ПЛК, который он перезарядил, и ознакомился с новой винтовкой «Аркуда СТ». О характеристиках оружия президенту доложил герой России и герой ДНР Ярослав Якубов. Он подчеркнул, что лично использует этот образец в работе и оценил его выше зарубежных аналогов по ряду показателей.
Учения «Запад-2025» проходят на территории нескольких российских и белорусских полигонов. В них задействованы соединения сухопутных войск, авиации и сил специальных операций обеих стран. По заявлению организаторов, в ходе маневров отрабатываются задачи взаимодействия подразделений в современных боевых условиях. Основной задачей является повышение обороноспособности Союзного государства на фоне милитаризации Европы.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.