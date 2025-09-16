Путин примерил военные очки «Стрекоза»

Путин посетил полигон «Мулино» и обратил внимание на военные технологии
Путин посетил полигон «Мулино» и обратил внимание на военные технологии
Белоруссия и Россия проводят военные учения «Запад-2025»

Президент России Владимир Путин лично испытал военные тепловизионные очки «Стрекоза» в ходе визита полигона, где прошли учения «Запад-2025». Об этом сообщили корреспонденты с места происходящего.

Путин посетил полигон «Мулино» в Нижегородской области, где в рамках практической фазы белорусско-российских стратегических учений «Запад-2025» ознакомился с образцами новейшего вооружения и специальной техники. Об этом сообщает корреспондент РИА Новости с места событий.

Тепловизионные очки «Стрекоза» позволяют бойцам свободно передвигаться на поле боя благодаря электрическому зуму и высокой дальности обнаружения целей — до одного километра. Устройство обеспечивает автономную работу в течение двух с половиной часов, не затрудняет зрение и позволяет ориентироваться в сложных условиях. 

В ходе осмотра техники Владимир Путин также обратил внимание на пистолет ПЛК, который он перезарядил, и ознакомился с новой винтовкой «Аркуда СТ». О характеристиках оружия президенту доложил герой России и герой ДНР Ярослав Якубов. Он подчеркнул, что лично использует этот образец в работе и оценил его выше зарубежных аналогов по ряду показателей.

Учения «Запад-2025» проходят на территории нескольких российских и белорусских полигонов. В них задействованы соединения сухопутных войск, авиации и сил специальных операций обеих стран. По заявлению организаторов, в ходе маневров отрабатываются задачи взаимодействия подразделений в современных боевых условиях. Основной задачей является повышение обороноспособности Союзного государства на фоне милитаризации Европы.

