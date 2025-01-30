Челябинский бизнесмен построит крупный складской комплекс у дороги «Меридиан». Скрин

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Общая площадь складского комплекса четыре тысячи квадратных метров
Общая площадь складского комплекса четыре тысячи квадратных метров Фото:

В Челябинске у дороги «Меридиан» предприниматель Разиф Гимазетдинов построит складской комплекс площадью четыре тысячи квадратных метров. Об этом сообщается в распоряжении, опубликованном на сайте мэрии.

«Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства (складской корпус) на земельном участке с минимальным процентом застройки — 27 в зоне производственно-коммерческой деятельности. Участок под застройку находится рядом с автодорогой „Меридиан“ в Советском районе города», — сообщается на сайте.

Ранее на участке предполагалась застройка большей площади. Инициатору проекта градостроительная комиссия разрешила при строительстве отклониться от установленных норм и одобрила меньшую застройку территории, чем было положено. Также был уменьшен требуемый процент озеленения земельного участка.

Новый складской комплекс построят неподалеку от дороги «Меридиан»
Новый складской комплекс построят неподалеку от дороги «Меридиан»
Фото:

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В Челябинске у дороги «Меридиан» предприниматель Разиф Гимазетдинов построит складской комплекс площадью четыре тысячи квадратных метров. Об этом сообщается в распоряжении, опубликованном на сайте мэрии. «Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства (складской корпус) на земельном участке с минимальным процентом застройки — 27 в зоне производственно-коммерческой деятельности. Участок под застройку находится рядом с автодорогой „Меридиан“ в Советском районе города», — сообщается на сайте. Ранее на участке предполагалась застройка большей площади. Инициатору проекта градостроительная комиссия разрешила при строительстве отклониться от установленных норм и одобрила меньшую застройку территории, чем было положено. Также был уменьшен требуемый процент озеленения земельного участка.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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