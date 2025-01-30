В Челябинске у дороги «Меридиан» предприниматель Разиф Гимазетдинов построит складской комплекс площадью четыре тысячи квадратных метров. Об этом сообщается в распоряжении, опубликованном на сайте мэрии.
«Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства (складской корпус) на земельном участке с минимальным процентом застройки — 27 в зоне производственно-коммерческой деятельности. Участок под застройку находится рядом с автодорогой „Меридиан“ в Советском районе города», — сообщается на сайте.
Ранее на участке предполагалась застройка большей площади. Инициатору проекта градостроительная комиссия разрешила при строительстве отклониться от установленных норм и одобрила меньшую застройку территории, чем было положено. Также был уменьшен требуемый процент озеленения земельного участка.
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