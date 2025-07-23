В России замедлилась инфляция

Обзор Минэкономразвития: годовой уровень инфляции в России снизился до 9,17%
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Годовой уровень инфляции снизился до 9,17%
Годовой уровень инфляции снизился до 9,17% Фото:

Годовой уровень инфляции в России на 21 июля снизился до 9,17%, тогда как неделей ранее этот показатель составлял 9,34%. Это этом следует из обзора Минэкономразвития «О текущей ценовой ситуации».

«Цены на непродовольственные товары за неделю с 15 по 21 июля замедлили рост — до 0,08% после роста на 0,11% неделей ранее. В секторе наблюдаемых услуг стоимость выросла на 0,08% против 0,19% на неделе с 8 по 14 июля», — сказано в документе, который цитирует РИА Новости.

Дефляция составила 0,27% после 0,17% на минувшей неделе. Цены на плодоовощную продукцию снизились на 3,5%, при этом остальные продукты питания имели оконулевой рост.

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Годовой уровень инфляции в России на 21 июля снизился до 9,17%, тогда как неделей ранее этот показатель составлял 9,34%. Это этом следует из обзора Минэкономразвития «О текущей ценовой ситуации». «Цены на непродовольственные товары за неделю с 15 по 21 июля замедлили рост — до 0,08% после роста на 0,11% неделей ранее. В секторе наблюдаемых услуг стоимость выросла на 0,08% против 0,19% на неделе с 8 по 14 июля», — сказано в документе, который цитирует РИА Новости. Дефляция составила 0,27% после 0,17% на минувшей неделе. Цены на плодоовощную продукцию снизились на 3,5%, при этом остальные продукты питания имели оконулевой рост.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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