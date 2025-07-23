В России замедлилась инфляция

Годовой уровень инфляции в России на 21 июля снизился до 9,17%, тогда как неделей ранее этот показатель составлял 9,34%. Это этом следует из обзора Минэкономразвития «О текущей ценовой ситуации».
«Цены на непродовольственные товары за неделю с 15 по 21 июля замедлили рост — до 0,08% после роста на 0,11% неделей ранее. В секторе наблюдаемых услуг стоимость выросла на 0,08% против 0,19% на неделе с 8 по 14 июля», — сказано в документе, который цитирует РИА Новости.
Дефляция составила 0,27% после 0,17% на минувшей неделе. Цены на плодоовощную продукцию снизились на 3,5%, при этом остальные продукты питания имели оконулевой рост.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.