Наемницу из США Эштон-Чирилло приговорили в России к 20 годам

Верховный суд Донецкой Народной Республики заочно вынес приговор 47-летней гражданке США Саре Эштон-Чирилло, участвовавшей в боевых действиях на стороне Вооруженных сил Украины и занимавшейся распространением недостоверной информации о российских военных. Суд назначил ей наказание в виде 20 лет лишения свободы. Об этом сообщила Генеральная прокуратура РФ.
«С учетом позиции государственного обвинителя суд заочно приговорил Эштон-Чирилло к 20 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима», — сообщила прокуратура на своем сайте. Суд признал ее виновной в преднамеренном распространении заведомо ложных сведений о действиях ВС РФ и участии в вооруженном конфликте на стороне ВСУ.
С февраля по сентябрь 2023 года наемница прибыла на территорию Украины, где вступила в ряды Интернационального легиона и впоследствии была направлена в 113-ю бригаду территориальной обороны Украины. Эштон-Чирилло принимала участие в вооруженных столкновениях на стороне украинских силовых структур против российских военных. В августе 2023 года она подготовила и опубликовала в интернете видеоматериал, в котором утверждалось о якобы существующих в России запасах биологического оружия.
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