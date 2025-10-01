Фура раздавила женщину в Екатеринбурге

На месте происшествия работают инспекторы
В Екатеринбурге вечером 1 октября на пересечении улиц Уральской и Советской фура переехала женщину-пешехода. Об этом URA.RU рассказал читатель.
«Большегруз задел женщину, а та упала прямо под колеса. На месте очень много крови, труп накрыли пакетом», — сказал собеседник.
Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в Госавтоинспекцию города. Там пояснили, что инспекторы ДПС выясняют обстоятельства аварии на месте ЧП.
