Любители играть в онлайн-игры из Свердловской области не могут зайти в популярные игры, такие как Counter Strike 2, Dota 2 и другие из-за сбоя в работе Steam. Пользователи не могут войти в свою учетную запись. На это пожаловался читатель URA.RU.
«Мы все с разных регионов играем. Хотели провести выходной за играми, а меня и друга просто не пускает в аккаунт», — заявил собеседник агентства.
Согласно сервису Downdetector, который следит за работой интернет-ресурсов, сбои наблюдаются во многих регионах страны и всего мира в целом. Резкий всплеск жалоб произошел в ночь на 13 октября.
