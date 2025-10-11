11 октября 2025

Екатеринбуржцы начнут получать квитанции от «Водоканала» из-за долгов УК

«Водоканал» будет самостоятельно заниматься исполнением коммунальных услуг
«Водоканал» будет самостоятельно заниматься исполнением коммунальных услуг Фото:

В Екатеринбурге собственники квартир в 224 многоквартирных домах с 1 ноября 2025 года начнут получать отдельные квитанции от МУП «Водоканал». Это решение принято коммунальным предприятием в связи с критической задолженностью двух управляющих компаний «Народная» и «Лазурит», сообщает «Водоканал».

«В соответствии с действующими нормами жилищного законодательства МУП „Водоканал“ уведомляет Вас, что с 1 ноября 2025 года наша организация расторгает договор с ООО УК „Лазурит“, в части предоставления коммунального ресурса для целей предоставления коммунальных услуг по причине наличия задолженности. В связи с чем с 1 ноября 2025 года МУП „Водоканал“ становится исполнителем коммунальных услуг: „Холодное водоснабжение“ и „Водоотведение“ для собственников и пользователей помещений в Ваших многоквартирных домах», — сказано в сообщении предприятия в издании «Екатеринбургский вестник».

Точно такое же заявление о расторжении договора есть с УК «Народная». Переход на прямые договоры затронет жильцов 108 домов УК «Лазурит» и 116 домов УК «Народная» в Екатеринбурге, а также в поселках Горный Щит, Исток и Медный.

