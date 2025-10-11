Свердловская область вошла в число лидеров по производству молока и яиц

Свердловская область занимает седьмое место в России по производству молока, а также входит в пятерку лидеров по выпуску куриных яиц. Об этом сообщил губернатор региона Денис Паслер в официальном поздравлении ко Дню работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности.
«Наша область входит в число лидеров по производству молока, занимая седьмое место по России и первое в Уральском федеральном округе... В сельскохозяйственном кооперативе „Килачевский“ под Ирбитом получают 13,7 тонн молока от одной коровы в год. На Среднем Урале производят 1,6 миллиарда куриных яиц в год, что является четвертым результатом в России», — отметил Паслер в своем telegram-канале.
Губернатор добавил, что география экспорта продукции агропромышленного комплекса области охватывает около 20 стран. Наиболее востребованы молочные и мясные продукты, хлебобулочные и кондитерские изделия.
В регионе трудятся 40 тысяч специалистов разных профилей. Также реализуются меры поддержки молодых специалистов — им выплачивается подъемные до 300 тысяч рублей. Кроме того, ведется работа по возврату неиспользуемых земель в сельхозоборот и поддержке фермерских хозяйств. Паслер выразил благодарность всем работникам отрасли и подчеркнул, что совместными усилиями регион решает задачи по импортозамещению и обеспечению россиян свежими и натуральными продуктами.
