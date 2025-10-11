11 октября 2025

Свердловчанин влетел под колеса трактора и погиб. Фото

В Талице в результате ДТП с трактором погиб мужчина
Тракторист возвращался с работ в поле (архивное фото)
Тракторист возвращался с работ в поле (архивное фото)

Около Талицы (Свердловская область) водитель Chevrolet выехал на соседнюю полосу прямо под задние колеса груженого трактора. В результате ДТП мужчина за рулем иномарки погиб, а трактор унесло в кювет. Подробности аварии рассказали в Госавтоинспекции Свердловской области.

«Водитель трактора, 40-летний житель Талицкого района, пояснил автоинспекторам, что возвращался с полевых работ в село Смолино. По его словам, автомобиль Chevrolet Lanos выехал на его полосу движения, что привело к наезду трактора задним колесом на автомобиль, после чего он съехал в кювет», — рассказали в ведомстве.

В иномарке помимо водителя были пассажиры. Никто из них не пострадал. Сейчас на месте трагедии работают сотрудники ГИБДД и оперативная группа.

