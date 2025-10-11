11 октября 2025

Штормовой ветер обрушился на Свердловскую область. Фото, видео

Ураганный ветер обрушился на Свердловскую область
Из-за сильного ветра уже упали дерево и строительные заборы
Свердловчане 12 октября столкнулись с ветром с порывами до 18 метров в секунду. О сильном ветре сообщили в Уральском гидрометцентре.

«Ветер юго-восточный 5-10 порывы 15-18 метров в секунду», — сообщили синоптики в своем telegram-канале. В Екатеринбурге уже заметили упавшие деревья и заборы из-за ветра.

Во дворе дома на улице Раевского тополь из-за ветра упал на автомобили. «Сегодня сильный ветер, один такой тополь рухнул. Пострадали два авто», — сообщила очевидица telegram-каналу «Инцидент Екатеринбург». Также н улице Софьи Перовской на детской площадке упал строительный забор.

