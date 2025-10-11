Кадры сделаны на 57-й широте (архивное фото)
В небе над Свердловской областью вновь появилось полярное сияние. На этот раз его свидетелями стали жители Ирбита.
"Полярное сияние набирает яркость. Предельная видимость — около 55-й широты", — сообщает сообщество "STARVISOR. Патруль ночного неба" во "ВКонтакте".
Ранее свердловчан предупредили о магнитной буре, которая обрушится на Землю 12 и 13 октября. Причиной геомагнитных возмущений может быть очередная корональная дыра на Солнце.
Полярное сияние в Ирбите
