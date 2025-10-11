11 октября 2025

Полярное сияние разлилось над Свердловской областью. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
Кадры сделаны на 57-й широте (архивное фото)
Кадры сделаны на 57-й широте (архивное фото) Фото:

В небе над Свердловской областью вновь появилось полярное сияние. На этот раз его свидетелями стали жители Ирбита.

"Полярное сияние набирает яркость. Предельная видимость — около 55-й широты", — сообщает сообщество "STARVISOR. Патруль ночного неба" во "ВКонтакте".

Ранее свердловчан предупредили о магнитной буре, которая обрушится на Землю 12 и 13 октября. Причиной геомагнитных возмущений может быть очередная корональная дыра на Солнце.

Полярное сияние в Ирбите
Полярное сияние в Ирбите
Фото:

© Служба новостей «URA.RU»
