Раненый фламинго, которого нашли под Екатеринбургом, возвращается домой

Найденный под Екатеринбургом в 2024 году раненый фламинго Кеша возвращается в свой естественный ареал обитания на юге России. Об этом сообщил Центр спасения животных «Особый питомец».
«С опозданием на сутки, вечером в субботу, мы выдвинулись в сторону южных просторов России. Везем наше золотко фламинго Кешу домой», — говорится в сообщении центра в telegram-канале.
Волонтеры отмечают, что, несмотря на некоторые сложности, поездка проходит успешно, и Кеша чувствует себя хорошо. Птенец успешно прошел курс лечения в Екатеринбурге.
Малыш-фламинго был обнаружен под Екатеринбургом в ноябре 2024 года со сломанным крылом, простреленной лапой и сильным истощением. Специалисты Центра спасения животных предполагают, что краснокнижная птица, которая в силу возраста пока еще имеет серый окрас, стала жертвой браконьеров.
