12 октября 2025
11 октября 2025

Автомобиль мечты прямиком из СССР нашли в Екатеринбурге. Фото

В Екатеринбурге заметили ГАЗ-13 «Чайка»
© Служба новостей «URA.RU»
Машина была представительского класса
Машина была представительского класса

На одном из перекрестков Екатеринбурга жители увидели седан, который в 70-е годы прошлого века мечтал получить каждый житель СССР. Это ГАЗ-13 «Чайка». Фотографией элитного авто делятся очевидцы в соцсетях.

«Чайка» начала производиться в конце 50-х годов на Горьковском автомобильном заводе. Машина была предназначена для значимых членов партии, поэтому насладиться авто мог далеко не каждый. Под капотом — 200 лошадиных сил. Сейчас купить такую машину практически невозможно. Цены начинаются от десятков миллионов рублей.

Фото:

