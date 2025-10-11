Жители Свердловской области останутся без ТВ и радио

Жители Свердловской области столкнутся с временным отключением телерадиосигнала 13 по 19 сентября. Об этом предупредили на сайте российской телевизионной и радиовещательной сети.
«13-19 октября возможны кратковременные перерывы трансляции телерадиосигнала радиотелевизионными передающими станциями в населенных пунктах Свердловской области. В это время на станциях будут проходить профилактические или другие плановые работы, требующие отключения передающего оборудования», — говорится в сообщении.
В Бисерти, Нижних Салдах и Пышме 13 октября под отключения могут попасть каналы, относящиеся к РТРС-1, РТРС-2, Радио России, Воскресение и Маруся ФМ с 08:00 до 14:00 (московское время). В городах Ирбит и Михайловское, а также поселках Ис и селе Кочневское будут отключения у программ РТРС-1, РТРС-2 и Волна ФМ с 08:00 до 14:00 (московское время).
Больше всего отключений ожидается 15 октября: в Качканаре и поселке Лосиный с 08:00 до 14:00 (мск) могут перестать работать РТРС-1, РТРС-2, Радио России, Воскресение и Волна ФМ. В Камышлове и селе Средний Бугалыш отключат РТРС-1, РТРС-2, Радио России, Воскресение и Волна ФМ с 09:00 до 15:00 (мск). Также во всех городах области перестанет работать радио Воскресенье с 02:00 до 10:00 (мск).
В Новоуральске, Нижней Туре и поселке Зайково 16 октября с 08:00 до 14:00 будут отключены РТРС-1, РТРС-2, Радио России, Воскресение, Волна ФМ и Радио Благодать. Также временно не будет работать РТРС-1 и РТРС-2 в деревне Савиново с 09:00 до 15:00.
К РТРС-1 относятся «Первый канал», «Россия 1», «Матч ТВ», НТВ, «Петербург-5 канал», «Россия К», «Россия 24», «Карусель», «Общественное телевидение России», «ТВ Центр», а также три радиоканала: «Вести ФМ», «Маяк» и «Радио России». В мультиплекс РТРС-2 входят телеканалы: СТС, ТНТ, РЕН ТВ, «Пятница», «Спас», «Домашний», «Звезда», ТВ3, «Мир», МУЗ-ТВ.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми. Теперь мы и в MAX!