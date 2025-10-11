Всего было представлено 44 категории и десять абсолютных первенств
В Екатеринбурге прошло открытие Всероссийского соревнования по бодибилдингу «Чемпионат Урала и Сибири». Больше кадров уральских культуристов — в фоторепортаже URA.RU.
Соревнования прошли в «Дворце Дзюдо», где десятки мужчин и женщин соревновались в нескольких категориях: «Классический бодибилдинг», «Атлетик», «Бодибилдинг», «Бодифитнес», «Вэлнес-фитнес» и других. Категории определялись по весу, росту и возрасту. Всего было представлено 44 категории и 10 абсолютных первенств.
