11 октября 2025

В Екатеринбурге встретились сильнейшие бодибилдеры Урала, чтобы показать свои тела. Фото

В Екатеринбурге стартовал «Чемпионат Урала и Сибири» по бодибилдингу
Всего было представлено 44 категории и десять абсолютных первенств
Всего было представлено 44 категории и десять абсолютных первенств Фото:

В Екатеринбурге прошло открытие Всероссийского соревнования по бодибилдингу «Чемпионат Урала и Сибири». Больше кадров уральских культуристов — в фоторепортаже URA.RU.

Соревнования прошли в «Дворце Дзюдо», где десятки мужчин и женщин соревновались в нескольких категориях: «Классический бодибилдинг», «Атлетик», «Бодибилдинг», «Бодифитнес», «Вэлнес-фитнес» и других. Категории определялись по весу, росту и возрасту. Всего было представлено 44 категории и 10 абсолютных первенств.

