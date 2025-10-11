11 октября 2025

Свердловский боец жестко нокаутировал бразильца в турнира RCC. Видео

В Екатеринубрге прошел турнир RCC Intro 37
Борис Медведев и Александре Рибейро возглавили турнир на арене «РМК» (архивное фото)
Борис Медведев и Александре Рибейро возглавили турнир на арене «РМК» (архивное фото)

Боец Борис Медведев из екатеринбургской команды «Архангел Михаил» одолел бразильского бойца Александре Рибейро, нокаутировав его в главном событии RCC Intro 37 на арене «Академии единоборств РМК». Об этом сообщает пресс-служба лиги смешанных единоборств.

«В начале второго раунда Медведев завершил бой в свою пользу. Борис продолжил прессинг, мощно пробил по печени, и этот удар стал решающим», — говорится в итогах боя на странице RCC во «ВКонтакте».

Бой продлился три раунда. Для Медведева эта победа стала ярким возвращением после перелома руки.

Ранее экс-боец UFC Шамиль Гамзатов одолел непобежденную звезду Игоря Глазкова в жесткой борьбе. У Глазкова была пятилетняя серия из 12 побед без поражений. Поединок состоялся в тяжелом весе.

Видео: пресс-служба RCC

