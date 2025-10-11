Боец Борис Медведев из екатеринбургской команды «Архангел Михаил» одолел бразильского бойца Александре Рибейро, нокаутировав его в главном событии RCC Intro 37 на арене «Академии единоборств РМК». Об этом сообщает пресс-служба лиги смешанных единоборств.
«В начале второго раунда Медведев завершил бой в свою пользу. Борис продолжил прессинг, мощно пробил по печени, и этот удар стал решающим», — говорится в итогах боя на странице RCC во «ВКонтакте».
Бой продлился три раунда. Для Медведева эта победа стала ярким возвращением после перелома руки.
Ранее экс-боец UFC Шамиль Гамзатов одолел непобежденную звезду Игоря Глазкова в жесткой борьбе. У Глазкова была пятилетняя серия из 12 побед без поражений. Поединок состоялся в тяжелом весе.
Видео: пресс-служба RCC
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми. Теперь мы и в MAX!