11 октября 2025

Губернатор Паслер предложил снизить ставку для ускорения импортозамещения

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Свердловский губернатор заявил, что для снижения импорта также важны хорошее образование и кадры
Свердловский губернатор заявил, что для снижения импорта также важны хорошее образование и кадры Фото:

Губернатор Свердловской области Денис Паслер призвал снизить ключевую ставку для успешного развития импортозамещения в России. Об этом он сообщил в интервью телеканалу «Россия 24».

«Если мы хотим побеждать инфляцию и убирать импорт, нужно снижать ставку, давать деньги на длинный срок, чтобы мы как можно быстрее заменяли импортные товары», — поделился губернатор. Он отметил, что стабильность во всех аспектах, включая доступность ресурсов для экспорта и благоприятный курс валют, играет не менее важную роль. 

Также Паслер акцентировал внимание на проблеме кадрового обеспечения. По его мнению, без квалифицированных специалистов и адекватной системы образования невозможно эффективно развивать экономику, создавать инновационные продукты и наращивать производство.

Ранее власти Свердловской области уже анонсировали меры по повышению зарплат сотрудников, занятых в новых инвестиционных проектах, а также восстановление отраслевых союзов и развитие института наставничества для решения кадрового дефицита. Эти инициативы направлены на создание конкурентных условий труда и укрепление промышленного потенциала региона, что соответствует заявленным губернатором задачам по развитию импортозамещения и экономического роста.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми. Теперь мы и в MAX!

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Губернатор Свердловской области Денис Паслер призвал снизить ключевую ставку для успешного развития импортозамещения в России. Об этом он сообщил в интервью телеканалу «Россия 24». «Если мы хотим побеждать инфляцию и убирать импорт, нужно снижать ставку, давать деньги на длинный срок, чтобы мы как можно быстрее заменяли импортные товары», — поделился губернатор. Он отметил, что стабильность во всех аспектах, включая доступность ресурсов для экспорта и благоприятный курс валют, играет не менее важную роль.  Также Паслер акцентировал внимание на проблеме кадрового обеспечения. По его мнению, без квалифицированных специалистов и адекватной системы образования невозможно эффективно развивать экономику, создавать инновационные продукты и наращивать производство. Ранее власти Свердловской области уже анонсировали меры по повышению зарплат сотрудников, занятых в новых инвестиционных проектах, а также восстановление отраслевых союзов и развитие института наставничества для решения кадрового дефицита. Эти инициативы направлены на создание конкурентных условий труда и укрепление промышленного потенциала региона, что соответствует заявленным губернатором задачам по развитию импортозамещения и экономического роста.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...