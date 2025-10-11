Губернатор Паслер предложил снизить ставку для ускорения импортозамещения

Губернатор Свердловской области Денис Паслер призвал снизить ключевую ставку для успешного развития импортозамещения в России. Об этом он сообщил в интервью телеканалу «Россия 24».
«Если мы хотим побеждать инфляцию и убирать импорт, нужно снижать ставку, давать деньги на длинный срок, чтобы мы как можно быстрее заменяли импортные товары», — поделился губернатор. Он отметил, что стабильность во всех аспектах, включая доступность ресурсов для экспорта и благоприятный курс валют, играет не менее важную роль.
Также Паслер акцентировал внимание на проблеме кадрового обеспечения. По его мнению, без квалифицированных специалистов и адекватной системы образования невозможно эффективно развивать экономику, создавать инновационные продукты и наращивать производство.
Ранее власти Свердловской области уже анонсировали меры по повышению зарплат сотрудников, занятых в новых инвестиционных проектах, а также восстановление отраслевых союзов и развитие института наставничества для решения кадрового дефицита. Эти инициативы направлены на создание конкурентных условий труда и укрепление промышленного потенциала региона, что соответствует заявленным губернатором задачам по развитию импортозамещения и экономического роста.
