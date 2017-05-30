«Обстрел произведен снарядами „Зауральское качество“»

Курирующему промышленность замгубернатора Александру Константинову (слева) тоже досталась порция критики от Сергея МуратоваФото: Игорь Меркулов © URA.RU
Несмотря на то, что Зауралье считается агарным регионом, подавляющую часть прибыли бюджета составляют налоги от доходов промышленных предприятий. Поэтому у курганских властей спрос к ФПГ особый. Сегодня как сохранить темпы роста, где найти новые пути сбыта для произведенной продукции, с также — как подготовить грамотных и компетентных работников, обсуждали руководители заводов в правительстве Зауралья. В годовом отчете руководитель объединения промышленников Сергей Муратов, как всегда, в выражениях не стеснялся.
По его словам, индекс промышленного производства в 2016 году составил 101,3%, однако налог на прибыль, которую заплатили заводы в бюджет региона вырос на 80% (1,8 млрд рублей). А транспортникам несмотря на многочисленные жалобы на «Платон» и конкуренцию с нелегалами удалось фактически утроить свою прибыль (прирост составил 277%).
За год рост прибыли обрабатывающих производств составил 238%, на 51% больше заработали и строители. Однако не все так радужно: в убыток сработали крупнейшие заводы КАВЗ и КМЗ.
Сергей Муратов высказал претензии в адрес испытательного центра, созданного на базе арматурного кластера. «В созданном на бюджетные инвестиции испытательном центре возрождающемуся заводу „Икар“ были выставлены заоблачные цены, в три и более раз превышающие уровень цен на эти услуги», — возмутился Муратов. Промышленник высказал опасение, что в кластер по изготовлению спецавтомобилей войдут производители с «сомнительной репутацией» (намек на завод «Регион 45» с которым у принадлежащего Муратову завода «Кургандормаш» давний спор из-за якобы украденной документации на продукцию). Неразборчивость в данном вопросе он, процитировав президента, сравнил с позицией «женщин с низкой социальной ответственностью».
Наталья Бобкова предложила покупать школьников
Фото: Игорь Меркулов © URA.RU
В свою очередь директор департамента промышленности Курганской области Александр Константинов пообещал, что будут учтены все пожелания предприятий. В том числе — и тот факт, что существует действующее соглашение между Варгашинским заводом ППСО, а также заводами «Старт» и «Кургандормаш». Он призвал активнее объединяться и выступать с инициативами по производству новой продукции, чтобы успеть занять свободные ниши в программе по освоению Арктики. «У нас не просто большой потенциал, мы идем с опережением», — оценил Константинов перспективы зауральских предприятий и усилия власти в лоббировании их интересов. Он добавил, что готов просить об особых преференциях для тех зауральских предприятий, где доля гражданской продукции составит более 50%.
Средняя зарплата в 2016 году промышленности выросла на 4,3% и составила 23 381 рубль. Однако есть заводы, где средняя зарплата составляет более 45 тысяч рублей (ООО «ЗОК»), тем не менее, по-прежнему острой остается вопрос с нехваткой кадров (и это при том, что с 1990 года количество рабочих мест в промышленности региона сократилось на 40 тысяч). «Люди просто не хотят работать! У нас сформировалось целое поколение молодежи, которое не воспринимает труд как источник своего благосостояния», — возмутился Муратов. Он напомнил, что по данным городского центра занятости, на 100 вакансий сейчас приходится 75 соискателей.
Ракеты курганского производства предложили промаркировать знаком «Зауральское качество»
Фото: Игорь Меркулов © URA.RU
Упреки были высказаны и в адрес департамента образования и науки, который недостаточно активно работает над подготовкой инженерных кадров. «Я вам говорила, купите школьников», — убегая на другое заседание, прокомментировала директор департамента Наталья Бобкова. «Как мы купим, они же не крепостные!», — возразил ей вдогонку Сергей Муратов. Немного позитива добавил Александр Константинов, который отметил, что в последнее время просьбы промышленников были услышаны, и число абитуриентов инженерных специальностей в КГУ было увеличено.
Заседание завершил первый заместитель губернатора Виктор Сухнев, который отметил, что, несмотря на очевидные успехи предприятий, производящих военную продукцию, нельзя забывать и о тех временах, когда такие изделия не были востребованы. Он призвал активнее работать над расширением ассортимента гражданской продукции.
Промышленной продукции коснулись сегодня и при обсуждении знака «Зауральское качество» в областной думе. Сейчас этим маркером помечают только пищевые продукты, однако директор департамента АПК Сергей Пугин не исключил, что знак могут в дальнейшем применять и другие местные производители. Спикер зауральского парламента Дмитрий Фролов в шутку предложил присвоить этот знак ракетам, которые выпускают на оборонном предприятии Муратова. «Обстрел произведен снарядами, промаркированными знаком „Зауральское качество“», — процитировал он воображаемое новостное сообщение, чем вызвал смех в зале.