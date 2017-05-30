Главные новости Курганской области 1. В гордуме упраздняют должность Якушева

В гордуме упраздняют должность Якушева 2. Чудновец хочет стать свердловским губернатором

Чудновец хочет стать свердловским губернатором 3. В Кургане при взрыве на заводе погибли люди

В Кургане при взрыве на заводе погибли люди 4. Зауральцам не хватает денег на летний отдых

Зауральцам не хватает денег на летний отдых 5. Приехавший сенатор задобрил депутатов песнями

Приехавший сенатор задобрил депутатов песнями 6. Завод зятя Михалкова досрочно передадут Ростеху

Завод зятя Михалкова досрочно передадут Ростеху 7. Руководство КСХА оштрафовали за курение в помещении

Руководство КСХА оштрафовали за курение в помещении 8. Антиуранщиков в Кургане поддержали коммунисты 23:28 30 мая 2017 0 «Обстрел произведен снарядами „Зауральское качество“» Курганские промышленники решают против кого дружить и готовятся к захвату Арктики Татьяна Жаткина © Служба новостей «URA.Ru» Курирующему промышленность замгубернатора Александру Константинову (слева) тоже досталась порция критики от Сергея Муратова Фото: Игорь Меркулов © URA.RU Несмотря на то, что Зауралье считается агарным регионом, подавляющую часть прибыли бюджета составляют налоги от доходов промышленных предприятий. Поэтому у курганских властей спрос к ФПГ особый. Сегодня как сохранить темпы роста, где найти новые пути сбыта для произведенной продукции, с также — как подготовить грамотных и компетентных работников, обсуждали руководители заводов в правительстве Зауралья. В годовом отчете руководитель объединения промышленников Сергей Муратов, как всегда, в выражениях не стеснялся. По его словам, индекс промышленного производства в 2016 году составил 101,3%, однако налог на прибыль, которую заплатили заводы в бюджет региона вырос на 80% (1,8 млрд рублей). А транспортникам несмотря на многочисленные жалобы на «Платон» и конкуренцию с нелегалами удалось фактически утроить свою прибыль (прирост составил 277%). За год рост прибыли обрабатывающих производств составил 238%, на 51% больше заработали и строители. Однако не все так радужно: в убыток сработали крупнейшие заводы КАВЗ и КМЗ. Сергей Муратов высказал претензии в адрес испытательного центра, созданного на базе арматурного кластера. «В созданном на бюджетные инвестиции испытательном центре возрождающемуся заводу „Икар“ были выставлены заоблачные цены, в три и более раз превышающие уровень цен на эти услуги», — возмутился Муратов. Промышленник высказал опасение, что в кластер по изготовлению спецавтомобилей войдут производители с «сомнительной репутацией» (намек на завод «Регион 45» с которым у принадлежащего Муратову завода «Кургандормаш» давний спор из-за якобы украденной документации на продукцию). Неразборчивость в данном вопросе он, процитировав президента, сравнил с позицией «женщин с низкой социальной ответственностью». Наталья Бобкова предложила покупать школьников Фото: Игорь Меркулов © URA.RU В свою очередь директор департамента промышленности Курганской области Александр Константинов пообещал, что будут учтены все пожелания предприятий. В том числе — и тот факт, что существует действующее соглашение между Варгашинским заводом ППСО, а также заводами «Старт» и «Кургандормаш». Он призвал активнее объединяться и выступать с инициативами по производству новой продукции, чтобы успеть занять свободные ниши в программе по освоению Арктики. «У нас не просто большой потенциал, мы идем с опережением», — оценил Константинов перспективы зауральских предприятий и усилия власти в лоббировании их интересов. Он добавил, что готов просить об особых преференциях для тех зауральских предприятий, где доля гражданской продукции составит более 50%. Средняя зарплата в 2016 году промышленности выросла на 4,3% и составила 23 381 рубль. Однако есть заводы, где средняя зарплата составляет более 45 тысяч рублей (ООО «ЗОК»), тем не менее, по-прежнему острой остается вопрос с нехваткой кадров (и это при том, что с 1990 года количество рабочих мест в промышленности региона сократилось на 40 тысяч). «Люди просто не хотят работать! У нас сформировалось целое поколение молодежи, которое не воспринимает труд как источник своего благосостояния», — возмутился Муратов. Он напомнил, что по данным городского центра занятости, на 100 вакансий сейчас приходится 75 соискателей. Ракеты курганского производства предложили промаркировать знаком «Зауральское качество» Фото: Игорь Меркулов © URA.RU Упреки были высказаны и в адрес департамента образования и науки, который недостаточно активно работает над подготовкой инженерных кадров. «Я вам говорила, купите школьников», — убегая на другое заседание, прокомментировала директор департамента Наталья Бобкова. «Как мы купим, они же не крепостные!», — возразил ей вдогонку Сергей Муратов. Немного позитива добавил Александр Константинов, который отметил, что в последнее время просьбы промышленников были услышаны, и число абитуриентов инженерных специальностей в КГУ было увеличено. Заседание завершил первый заместитель губернатора Виктор Сухнев, который отметил, что, несмотря на очевидные успехи предприятий, производящих военную продукцию, нельзя забывать и о тех временах, когда такие изделия не были востребованы. Он призвал активнее работать над расширением ассортимента гражданской продукции. Промышленной продукции коснулись сегодня и при обсуждении знака «Зауральское качество» в областной думе. Сейчас этим маркером помечают только пищевые продукты, однако директор департамента АПК Сергей Пугин не исключил, что знак могут в дальнейшем применять и другие местные производители. Спикер зауральского парламента Дмитрий Фролов в шутку предложил присвоить этот знак ракетам, которые выпускают на оборонном предприятии Муратова. «Обстрел произведен снарядами, промаркированными знаком „Зауральское качество“», — процитировал он воображаемое новостное сообщение, чем вызвал смех в зале. {{item.comments_count}} {{a.id?a.name:a.author}} © Служба новостей «URA.Ru» прочитать статью полностью Расскажите о новости своим друзьям {{a.id?a.name:a.author}} © Служба новостей «URA.Ru» {{a.id?a.name:a.author}} © Служба новостей «URA.Ru» другие новости сюжета {{item.story_prev.date}} {{item.story_next.date}} Комментарии ({{item.comments_count}}) читать все комментарии оставить свой комментарий оставить свой комментарий