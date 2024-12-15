В НАТО испугались российского корабля «Неустрашимый» в Балтийском море

Экипаж французского самолета Atlantique ATL2, осуществляя патрулирование над Балтийским морем, заметил российский фрегат класса «Неустрашимый». Об этом сообщает издание Politico.
«Экипаж французского самолета Atlantique ATL2 обнаружил в Балтийском море российский военный корабль. Один из операторов самолета отметил, что это был фрегат класса „Неустрашимый“», — говорится в материале издания.
Эксперты отмечают, что Балтийское море стало «критической зоной прямого контакта» НАТО с Россией. Это обстоятельство усиливает напряженность в регионе, заключили в издании.
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