Shot: работница морга влюбилась в мертвого экс-участника передачи «На ножах»

В Новосибирске 26-летняя танатопрактик Виктория влюбилась в мертвеца. Это был 25-летний бармен Никита, который ранее участвовал в передаче «На ножах», а затем закончил жизнь самоубийством.
«Танатопрактик Виктория призналась в чувствах к мертвому клиенту — экс-участнику передачи „На ножах“ Никите», — пишет telegram-канал Shot. Там добавили, что она делилась своими чувствами в соцсетях, описывая, как их «знакомство» проходило во время реставрации тела.
Виктория рассказывала о своих переживаниях и даже написала стих, который отправила матери умершего. Через два месяца после этой необычной любви Виктория вышла замуж за живого человека.
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