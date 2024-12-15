Shot: работница морга влюбилась в мертвого экс-участника передачи «На ножах»

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Работница морга посвящала умершему стихи, пишет Shot
Работница морга посвящала умершему стихи, пишет Shot Фото:

В Новосибирске 26-летняя танатопрактик Виктория влюбилась в мертвеца. Это был 25-летний бармен Никита, который ранее участвовал в передаче «На ножах», а затем закончил жизнь самоубийством.

«Танатопрактик Виктория призналась в чувствах к мертвому клиенту — экс-участнику передачи „На ножах“ Никите», — пишет telegram-канал Shot. Там добавили, что она делилась своими чувствами в соцсетях, описывая, как их «знакомство» проходило во время реставрации тела.

Виктория рассказывала о своих переживаниях и даже написала стих, который отправила матери умершего. Через два месяца после этой необычной любви Виктория вышла замуж за живого человека.

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В Новосибирске 26-летняя танатопрактик Виктория влюбилась в мертвеца. Это был 25-летний бармен Никита, который ранее участвовал в передаче «На ножах», а затем закончил жизнь самоубийством. «Танатопрактик Виктория призналась в чувствах к мертвому клиенту — экс-участнику передачи „На ножах“ Никите», — пишет telegram-канал Shot. Там добавили, что она делилась своими чувствами в соцсетях, описывая, как их «знакомство» проходило во время реставрации тела. Виктория рассказывала о своих переживаниях и даже написала стих, который отправила матери умершего. Через два месяца после этой необычной любви Виктория вышла замуж за живого человека.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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