Правительство ФРГ должно признать победу России на Украине. Об этом сообщил лидер партии «Альтернатива для Германии» Тино Хрупалла.
«Россия выиграла этот конфликт… Федеральное правительство должно наконец-то прийти к желанию положить конец ему», — сказал Хрупалла, его заявление передает издание Welt. По словам политика, до этого времени Европа вынуждена исполнять интересы США.
15 декабря эта же немецкая партия выпустила резолюцию за мир в Европе и суверенитет Германии. Она составлена на немецком, русском и английском языках. В документе говорится, что отделение России от Европы стало частью масштабного плана Соединенных Штатов. Об этом сообщал 360.ru.
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