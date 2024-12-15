Партия «Альтернатива для Германии»: Россия уже победила на Украине

В Германии правительство призвали признать победу России в СВО Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Правительство ФРГ должно признать победу России на Украине. Об этом сообщил лидер партии «Альтернатива для Германии» Тино Хрупалла.

«Россия выиграла этот конфликт… Федеральное правительство должно наконец-то прийти к желанию положить конец ему», — сказал Хрупалла, его заявление передает издание Welt. По словам политика, до этого времени Европа вынуждена исполнять интересы США.

15 декабря эта же немецкая партия выпустила резолюцию за мир в Европе и суверенитет Германии. Она составлена на немецком, русском и английском языках. В документе говорится, что отделение России от Европы стало частью масштабного плана Соединенных Штатов. Об этом сообщал 360.ru.