В Германии выступили за победу России на Украине

Партия «Альтернатива для Германии»: Россия уже победила на Украине
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Флаги иностранных государств. Челябинск, флаг германии, флаг, германия
В Германии правительство призвали признать победу России в СВО Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Правительство ФРГ должно признать победу России на Украине. Об этом сообщил лидер партии «Альтернатива для Германии» Тино Хрупалла.

«Россия выиграла этот конфликт… Федеральное правительство должно наконец-то прийти к желанию положить конец ему», — сказал Хрупалла, его заявление передает издание Welt. По словам политика, до этого времени Европа вынуждена исполнять интересы США.

15 декабря эта же немецкая партия выпустила резолюцию за мир в Европе и суверенитет Германии. Она составлена на немецком, русском и английском языках. В документе говорится, что отделение России от Европы стало частью масштабного плана Соединенных Штатов. Об этом сообщал 360.ru.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Правительство ФРГ должно признать победу России на Украине. Об этом сообщил лидер партии «Альтернатива для Германии» Тино Хрупалла. «Россия выиграла этот конфликт… Федеральное правительство должно наконец-то прийти к желанию положить конец ему», — сказал Хрупалла, его заявление передает издание Welt. По словам политика, до этого времени Европа вынуждена исполнять интересы США. 15 декабря эта же немецкая партия выпустила резолюцию за мир в Европе и суверенитет Германии. Она составлена на немецком, русском и английском языках. В документе говорится, что отделение России от Европы стало частью масштабного плана Соединенных Штатов. Об этом сообщал 360.ru.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...