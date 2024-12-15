В сети опубликовали первое интервью матроса с разломившегося на части танкера «Волгонефть 212»

Матрос Марченко с танкера «Волгонефть 212» дал первое интервью

15 декабря 2024 в 20:35 Размер текста - 17 +

Спасательное судно «Меркурий» не смогло спасти экипаж «Волгонефти 212» (архивное фото) Фото: Екатерина Лазарева © URA.RU новость из сюжета Два танкера с нефтью и мазутом тонут около Керчи, на борту есть люди Матрос Александр Марченко с танкера «Волгонефть 212» дал первое интервью после крушения судна. В нем он рассказал, что проблемы на борту начались в 8:30 утра. «Заступил на вахту в восемь часов, сделал обход, замечаний не было, но волна была сильная. Где-то в 8:30 объявили тревогу. Нас начало ломать. Я собрал весь экипаж», — передает слова Марченко газета «Известия». Он отметил, что экипажу удалось подготовиться к эвакуации и дождаться прибытия спасательного судна «Меркурий». Однако его попытки приблизиться к «Волгонефти 212» были тщетны. В конечном итоге спасение состоялось на вертолете, заключил матрос. В Керченском проливе 15 декабря из-за сильного шторма произошло крушение двух танкеров — «Волгонефть 212» и «Волгонефть 239». В результате крушения один человек погиб. В настоящее время продолжаются спасательные операции, в которых задействованы вертолеты МЧС, направленные на оказание помощи и поиск выживших. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Матрос Александр Марченко с танкера «Волгонефть 212» дал первое интервью после крушения судна. В нем он рассказал, что проблемы на борту начались в 8:30 утра. «Заступил на вахту в восемь часов, сделал обход, замечаний не было, но волна была сильная. Где-то в 8:30 объявили тревогу. Нас начало ломать. Я собрал весь экипаж», — передает слова Марченко газета «Известия». Он отметил, что экипажу удалось подготовиться к эвакуации и дождаться прибытия спасательного судна «Меркурий». Однако его попытки приблизиться к «Волгонефти 212» были тщетны. В конечном итоге спасение состоялось на вертолете, заключил матрос. В Керченском проливе 15 декабря из-за сильного шторма произошло крушение двух танкеров — «Волгонефть 212» и «Волгонефть 239». В результате крушения один человек погиб. В настоящее время продолжаются спасательные операции, в которых задействованы вертолеты МЧС, направленные на оказание помощи и поиск выживших.