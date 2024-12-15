В сети опубликовали первое интервью матроса с разломившегося на части танкера «Волгонефть 212»

Матрос Александр Марченко с танкера «Волгонефть 212» дал первое интервью после крушения судна. В нем он рассказал, что проблемы на борту начались в 8:30 утра.
«Заступил на вахту в восемь часов, сделал обход, замечаний не было, но волна была сильная. Где-то в 8:30 объявили тревогу. Нас начало ломать. Я собрал весь экипаж», — передает слова Марченко газета «Известия».
Он отметил, что экипажу удалось подготовиться к эвакуации и дождаться прибытия спасательного судна «Меркурий». Однако его попытки приблизиться к «Волгонефти 212» были тщетны. В конечном итоге спасение состоялось на вертолете, заключил матрос.
В Керченском проливе 15 декабря из-за сильного шторма произошло крушение двух танкеров — «Волгонефть 212» и «Волгонефть 239». В результате крушения один человек погиб. В настоящее время продолжаются спасательные операции, в которых задействованы вертолеты МЧС, направленные на оказание помощи и поиск выживших.
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