В сети опубликовали первое интервью матроса с разломившегося на части танкера «Волгонефть 212»

Матрос Марченко с танкера «Волгонефть 212» дал первое интервью
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Церемония имянаречения танкеров на судоверфи Звезда. Г. Большой Камень. Приморский край., газ, нефть, корабль, судно, танкер, портовый кран
Спасательное судно «Меркурий» не смогло спасти экипаж «Волгонефти 212» (архивное фото) Фото:
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Матрос Александр Марченко с танкера «Волгонефть 212» дал первое интервью после крушения судна. В нем он рассказал, что проблемы на борту начались в 8:30 утра.

«Заступил на вахту в восемь часов, сделал обход, замечаний не было, но волна была сильная. Где-то в 8:30 объявили тревогу. Нас начало ломать. Я собрал весь экипаж», — передает слова Марченко газета «Известия».

Он отметил, что экипажу удалось подготовиться к эвакуации и дождаться прибытия спасательного судна «Меркурий». Однако его попытки приблизиться к «Волгонефти 212» были тщетны. В конечном итоге спасение состоялось на вертолете, заключил матрос.

В Керченском проливе 15 декабря из-за сильного шторма произошло крушение двух танкеров — «Волгонефть 212» и «Волгонефть 239». В результате крушения один человек погиб. В настоящее время продолжаются спасательные операции, в которых задействованы вертолеты МЧС, направленные на оказание помощи и поиск выживших.

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Матрос Александр Марченко с танкера «Волгонефть 212» дал первое интервью после крушения судна. В нем он рассказал, что проблемы на борту начались в 8:30 утра. «Заступил на вахту в восемь часов, сделал обход, замечаний не было, но волна была сильная. Где-то в 8:30 объявили тревогу. Нас начало ломать. Я собрал весь экипаж», — передает слова Марченко газета «Известия». Он отметил, что экипажу удалось подготовиться к эвакуации и дождаться прибытия спасательного судна «Меркурий». Однако его попытки приблизиться к «Волгонефти 212» были тщетны. В конечном итоге спасение состоялось на вертолете, заключил матрос. В Керченском проливе 15 декабря из-за сильного шторма произошло крушение двух танкеров — «Волгонефть 212» и «Волгонефть 239». В результате крушения один человек погиб. В настоящее время продолжаются спасательные операции, в которых задействованы вертолеты МЧС, направленные на оказание помощи и поиск выживших.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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