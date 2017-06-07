В Зауралье задумались об увеличении платы на капремонт

20:31 07 июня 2017 0

Некоторые дома в Кургане остались без крыш на зиму Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

В Курганской области собираемость взносов на капремонт в 2017 году достигла рекордных 97%. На счетах регионального фонда, согласно официальным данным, к концу мая скопилось более 1 млрд рублей, однако израсходовано пока всего 360 млн рублей. При этом в регионе уже начали думать о том, чтобы повысить ставку тарифа, которая не менялась на протяжении трех лет. Об этом заявил «URA.RU» замдиректора департамента строительства и ЖКХ Курганской области Алексей Малыгин.

После ремонта у курганцев протекают потолки Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Чиновники объясняют, что эта мера необходима, чтобы повысить качество ремонта — для этого надо увеличить предельную стоимость работ для подрядчиков. Ведь из-за низкой цены контрактов в прошлом году на отдельные объекты попросту не могли найти желающих, а некоторые из домов оказались отремонтированы некачественно. Так, более десятка крыш в Кургане протекли сразу после капремонта.

Работа регионального фонда капремонта в Зауралье неоднократно подвергалась критике, свой пост осенью 2016 года покинул руководитель фонда Александр Медведев. Однако зауральцы опасаются, что никаких выводов сделано не было, и в этом году программа снова будет провалена.

В 2017 году в области предстоит отремонтировать более 400 многоквартирных домов, 37 из них — те, что не успели отремонтировать в прошлом году. В 2016 году успели сделать всего 289 домов.

Один из депутатов, не пожелавший афишировать свое имя, озвучил неутешительный прогноз. «Мы уже рукой махнули: ничего не меняется. Как проводили мелкие аукционы, так и проводят. Крупным заказчикам интереснее было бы выиграть лот сразу на несколько домов, распланировать работы, нанять квалифицированный персонал на все лето. А иначе мы будем снова и снова сталкиваться с мелкими иногородними фирмами, которые в любой момент могут свернуть работы и уехать. А дома так и будут стоять без крыш», — озвучил депутат свое мнение.

Эксперт регионального отделения ОНФ Владимир Иванов отметил положительные тенденции в работе фонда. «Они пытаются увеличить объем работ, включить дополнительные виды — ту же установку счетчиков, замену плит перекрытий», — отметил он. По его мнению, сейчас работу тормозит областной департамент строительства и ЖКХ, который недостаточно быстро реагирует на запросы фонда по изменению региональной нормативной базы. «Нужно понять, почему бизнес не идет на капремонт. Эти вопросы надо решать правительству, а не фонду», — уверен активист ОНФ.

Алексей Малыгин считает, что пора повышать тариф на капремонт Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Руководитель регионального фонда капремонта Виктор Денисов заверил, что стало гораздо больше подрядчиков, которые готовы работать на объектах. Однако он признал, что не все из них добросовестные. «С некоторыми мы будем прощаться навсегда», — отметил он. Виктор Денисов подтвердил, что некоторые из прошлогодних недоработок не устранены до сих пор.

«В этом году уже сдали 43 дома, а в прошлом году на этот период не было ни одного», — прокомментировал замдиректора департамента строительства и ЖКХ Алексей Малыгин. Он отметил также, что практически все проекты на текущий год готовы и уже составляется план работы на 2018 год — чтобы заранее провести торги и приступить к работам как можно раньше.

Подробно сложности проведения капремонта в Зауралье заинтересованные стороны планируют обсудить уже завтра — на базе регионального отделения ОНФ пройдет круглый стол.