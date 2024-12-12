Выпавший в Челябинске снег с дорог и тротуаров в ночь на 13 декабря убирали 203 человека и 144 единицы техники. Днем эта работа продолжилась, сообщили URA.RU в пресс-службе городской администрации.
«Ночью на улицах города работало 144 единицы техники и бригада из 203 дорожных рабочих. Днем к уборке снега приступили 700 человек и 190 единиц техники», — информирует пресс-служба городской администрации.
Уборка снега включала очистку дорог, тротуаров, прилегающих территорий и остановок общественного транспорта. Работы продолжались и днем после ночной уборки, чтобы обеспечить безопасность и комфорт передвижения горожан.
Северный циклон, который с территории Поволжья переместился в Челябинскую область, принес снегопады, метель, усиление ветра и другие неблагоприятные явления. Днем 13 декабря в Челябинске прогнозируется сильный снег, сообщили ранее синоптики регионального Гидрометеоцентра.
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