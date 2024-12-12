12 декабря 2024

Снег на улицах Челябинска всю ночь убирали рабочие и техника. Фото, видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Уборка снега. Тюмень, снег уборка снега снегоуборочная техника жкх
Днем работа по уборке снега в Челябинске продолжилась Фото:

Выпавший в Челябинске снег с дорог и тротуаров в ночь на 13 декабря убирали 203 человека и 144 единицы техники. Днем эта работа продолжилась, сообщили URA.RU в пресс-службе городской администрации.

«Ночью на улицах города работало 144 единицы техники и бригада из 203 дорожных рабочих. Днем к уборке снега приступили 700 человек и 190 единиц техники», — информирует пресс-служба городской администрации.

Уборка снега включала очистку дорог, тротуаров, прилегающих территорий и остановок общественного транспорта. Работы продолжались и днем после ночной уборки, чтобы обеспечить безопасность и комфорт передвижения горожан.

Северный циклон, который с территории Поволжья переместился в Челябинскую область, принес снегопады, метель, усиление ветра и другие неблагоприятные явления. Днем 13 декабря в Челябинске прогнозируется сильный снег, сообщили ранее синоптики регионального Гидрометеоцентра.

Рабочие убирали снег с остановок ночью
Рабочие убирали снег с остановок ночью

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Выпавший в Челябинске снег с дорог и тротуаров в ночь на 13 декабря убирали 203 человека и 144 единицы техники. Днем эта работа продолжилась, сообщили URA.RU в пресс-службе городской администрации. «Ночью на улицах города работало 144 единицы техники и бригада из 203 дорожных рабочих. Днем к уборке снега приступили 700 человек и 190 единиц техники», — информирует пресс-служба городской администрации. Уборка снега включала очистку дорог, тротуаров, прилегающих территорий и остановок общественного транспорта. Работы продолжались и днем после ночной уборки, чтобы обеспечить безопасность и комфорт передвижения горожан. Северный циклон, который с территории Поволжья переместился в Челябинскую область, принес снегопады, метель, усиление ветра и другие неблагоприятные явления. Днем 13 декабря в Челябинске прогнозируется сильный снег, сообщили ранее синоптики регионального Гидрометеоцентра.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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