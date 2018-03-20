Война из-за дорогой земли Тюмени коснулась депутата Госдумы

20:57 20 марта 2018 0

Дачники пожаловались депутату Госдумы на его тюменского помощника Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Тюменские садоводы разругались с помощником депутата Госдумы, который теперь грозит оставить их без денег. Инцидент произошел на общем собрании дачников СНТ «Светлое» в марте: на сцену перед 400 участниками встречи вышел «главный тюменский садовод», помощник депутата Госдумы от «Единой России» Геннадия Кулика Алексей Кучеров. Садоводы успели запечатлеть скандал на камеру мобильного телефона.

Как рассказал корреспонденту «URA.RU» председатель правления СНТ «Светлое» Юрий Бучнев, в начале марта садоводы инициировали общее собрание, поскольку до этого решения прежнего сбора судом были признаны недействительными. Фактически СНТ в одночасье могло остаться без правления и председателя, и это грозило крупными неприятностями всем членам СНТ.

Алексей Кучеров, помимо того, что является помощником депутата Госдумы и членом Общественной палаты, возглавляет региональное отделение Союза садоводов России Фото: с сайта souzsadovodov.ru

Как уже писало «URA.RU», крупное товарищество, в котором состоит около 700 человек, долгое время билось за свою землю с Росимуществом. Участок под СНТ находится в черте Тюмени, и его кадастровая стоимость превышает 650 миллионов рублей. В итоге суд встал на сторону садоводов, и сейчас они могут начать процесс приватизации земли — однако если суд признает действия Юрия Бучнева нелегитимными, это может дать повод для новых судебных исков, опасаются садоводы. 4 марта, говорит Бучнев, более 400 человек собрались в ДК «Торфяник» на общее собрание, в повестке которого стояли выборы правления и председателя.

«Когда шел подсчет участников, собрание еще не было открыто, вперед вышли две женщины и стали кричать, что Бучнев всех обманывает. А потом появился Анатолий Сергеевич Кучеров. Он заявил, что является членом Общественной палаты при губернаторе, помощником депутата Госдумы, — рассказал Юрий Бучнев. — Ему сказали, что он должен был до начала собрания известить, что намерен выступить, либо подойти к ведущему собрания и попросить слова. Но он не стал этого делать».

Один из садоводов снял на камеру мобильного телефона происходящее перед сценой «Торфяника». В ролике видно, что перед сценой появляется мужчина и пытается воззвать к вниманию участников встречи. Зал возмущенно шумит. В это время Юрий Бучнев на сцене объявляет итоги регистрации. «У нас кворум прошедших регистрацию составил 74,85%», — объявляет он. В зале раздаются аплодисменты. В это время Кучеров поднимается на сцену и пытается говорить. «Мы вас не приглашали!» — раздаются крики из зала.

Видео: предоставлено руководством СНТ «Светлое»

«Дайте микрофон человеку, пусть скажет!» — слышен женский голос. В это время, судя по обрывочным фразам, Юрий Бучнев пытается открыть собрание и огласить повестку.

«Уважаемые садоводы! Ваши деньги, которые вы сейчас потратите, также пойдут на судебные иски! — заявляет между тем со сцены член Общественной палаты области, демонстрируя залу красные «корочки». «Зачем вы нам угрожаете? Зачем вы вообще сюда пришли? , — интересуется председатель. — Нет, я вам не дам слова». «Чтобы сорвать!» — кричат из зала.

В это время Кучеров что-то говорит председателю, и тот в микрофон объявляет: «Ребята, нас стращают. Сейчас участкового нам пригласят». «Начинайте собрание! Давайте собрание начинать!», — кричат из зала. «Ваше собрание незаконное. Вы должны поменять формулировку», — отвечает им с улыбкой Кучеров.

Фото: скриншот обращения к депутату Госдумы

В итоге, по словам Юрия Бучнева, Алексея Кучерова «вывели из зала», а он пообещал написать заявление в прокуратуру. «Он некорректно повел себя перед людьми, — считает собеседник агентства. —Дискредитировал и Общественную палату, и депутата Госдумы, помощником которого является (Алексей Кучеров — помощник на общественных началах депутата Госдумы Геннадия Кулика — ред.), когда размахивал тут корочками».

По мнению части садоводов, причина конфликта — в поистине золотой земле «Светлого». Еще во время судов с Росимуществом из числа огородников выделились несколько человек, которые сами подавали иски в суд, требуя передать землю от Росимущества не садоводам, а администрации города Тюмени.

Одна из них — бывшая главбух общества, при которой, по словам председателя СНТ, не было порядка в финансовых документах и приеме членских взносов. Теперь они написали заявление в Общественную палату и инициировали появление на общем собрании Алексея Кучерова. «Причина, видимо, в том, что их оторвали от кормушки», — полагает председатель СНТ. На мартовском собрании все четверо были исключены из состава садоводства.

Городские власти действительно готовы дать дачникам крупную субсидию на электрификацию Фото: с сайта СНТ «Светлое»

Сейчас, по словам Юрия Бучнева, СНТ оформляет документы для получения субсидии от города на электрификацию в размере почти 7 млн рублей — по условиям такую же сумму должны собрать сами садоводы. После подписания всех необходимых документов, уже через месяц, могут начаться первые работы. Пока здесь к части участков примерно на 257 га еще не подведено электричество.

В разговоре с корреспондентом «URA.RU» Юрий Бучнев отметил, что Алексей Кучеров призывает садоводов переходить на прямые договоры с ресурсоснабжающими организациями, а это может стать прямым путем к банкротству всего СНТ.

«Переходят на прямые договоры, выходят из СНТ и создают ТСЖ с адресом где-нибудь на улице Республики, не оплачивают полностью потребленную электроэнергию, а в СНТ же стоит общий счетчик, и долги растут, — говорит он. — Итоге — банкротство СНТ, введение внешнего управления». Таким образом СНТ может проститься со своим имуществом — землей, опасается собеседник агентства. «Сюда, к нам, пришли только после того, как мы начали процесс приватизации», — говорит председатель. При этом, отмечает он, у Алексея Кучерова есть своя сетевая компания по распределению электроэнергии в Екатеринбурге, похожая на «фирму-пустышку».

Согласно данным из открытых источников, действительно, Алексей Кучеров является соучредителем ООО «Екатеринбургская Сетевая Компания» и ООО «Тюменская энергетическая компания северного Зауралья». Баланс по первой фирме на конец 2016 года равнялся 10 тыс. рублей, а бизнес-партнер, Владимир Харченко, входит в состав учредителей или руководства еще порядка 20 компаний в Челябинске, Екатеринбурге, Оренбурге, Ульяновске, Башкирии, Крыму и Севастополе, Подмосковье. Компании Харченко связаны с энергетикой, а общественные организации, в которых он состоит — с садоводством.

Председатель «Светлого» написал заявление депутату Госдумы Геннадию Кулику, помощником которого является Алексей Кучеров, рассказав об инциденте на общем собрании. Сам Алексей Кучеров сообщил корреспонденту «URA.RU», что на собрании всего лишь пытался донести до садоводов информацию о том, что необходимо изменить формулировку в названии встречи — не общее собрание, а отчетно-перевыборное, чтобы не нарушать ФЗ-66.

«Я сидел позади, мне люди рассказали, что им на телефоны пришли смс от председателя, в которых говорилось — если не придете, можете забыть о приватизации земли, — рассказал Алексей Кучеров. — Председатель всех вводит в заблуждение, обвиняет садоводов в каких-то моментах и настраивает против них людей».

Все дело — в огромной стоимости земли, которую сейчас садоводы намерены приватизировать, считают дачники Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

«Я стою на защите интересов садоводов, — пояснил собеседник агентства. — Собрание проведено с огромными нарушениями».

Согласно данным протокола (копия без подписей имеется в распоряжении редакции), на собрании более 600 голосов было отдано за исключение четырех авторов заявлений в суд и Общественную палату из состава СНТ. Председателем избран Юрий Бучнев. Садоводы проголосовали за использование субсидии от города на электрификацию участков.

Алексей Кучеров сообщил, что намерен инициировать в Общественной палате области собрание рабочей группы по заявлению экс-членов СНТ — которым, по его словам, до сих пор не предоставили письменное уведомление об исключении из состава товарищества.

«Документы будут тщательно изучены, мы пригласим юристов, пусть посмотрят, есть ли нарушения с юридической точки зрения», — подчеркнул он.