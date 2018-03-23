Итоги последнего соцопроса на Ямале удивили даже правительство округа

15:58 23 марта 2018 0

Власти хотят создать условия для оленеводов, которые хотят уйти из тундры и жить в городах Фото: Анна Майорова © URA.RU

Проблема ветхого жилья, долгое время считавшаяся главной в Ямало-Ненецком автономном округе, больше не в приоритете ямальцев. Об этом говорят итоги социологических исследований, проведенных местным департаментом внутренней политики. Директор ведомства Сергей Климентьев озвучил их на мозговом штурме по разработке стратегии развития региона до 2030 года.

Сергей Климентьев рассказал, что ветхое жилье теперь меньше волнует ямальцев Фото: Вячеслав Егоров © URA.RU

Исследования показали, что вопросы переселения из ветхого и аварийного жилья имеются в списке приоритетных проблем жителей, но они лишь на 8 месте из 12. Лишь 15% опрошенных департаментом жителей поставили их в число главных. Проблемы ветхого жилья впервые исчезли из первой тройки за все время исследований.

Новые главные проблемы региона, согласно этим опросам — это цены на коммунальные ресурсы, цены на продукты питания, скудный ассортимент и низкое качество, особенно в труднодоступных территориях, качество медицинских услуг.

Такое положение дел удивило чиновников, собравшихся на стратсессии. Они ожидали, что жилье традиционно будет, как минимум в тройке лидеров. Именно с этой темы начинались все встречи власти с населением на всех уровня. Часто, эти встречи устраивались вообще только ради обсуждения жилищного вопроса. К тому же ни одной встречи с жителями касательно цен на ЖКУ или на продукты питания в регионе вообще не проводилось.

Количество ветхого жилья на Ямале растет быстрее, чем его успевают расселять Фото: Вячеслав Егоров © URA.RU

Климентьев пояснил, что острота проблемы имеет локальный характер, нежели общерегиональный: «Это оценка дана населением. В данном случае мы получаем эту проблему на внешнем периметре благодаря средствам массовой информации и благодаря тем или иным нерешенным проблемам на местах. Мы знаем в Новом Уренгое были митинги по жилью. В Губкинском сейчас есть определенные проблемы, в Тарко-Сале».

В предвыборный период власти Ямала заявляли, что намерены направлять на решение проблемы ежегодно по 6 млрд. рублей. Деньги заложены в целевые программы. Скажутся ли выводы социологов на размерах финансирования и содержании «Стратегии — 2030» пока никто не комментирует. Документ еще в разработке и должен быть составлен, просчитан и утвержден только к концу года. Источник агентства считает, что изменение в рейтинге актуальных проблем связано с тем, что население заметило работу губернатора по решению трудностей и понимает перспективы устранения сложностей.

Это важно, поскольку проблема для региона с каждым годом становится все масштабнее. Как уже рассказывало «URA.RU» с 2010 года общее количество ветхого и аварийного жилья в округе увеличилось с 850 тыс. до 1,2 млн квадратных метров. Это при том, что за эти годы удалось расселить и снести порядка 436 тысяч квадратных метров ветхого жилфонда.

«Вахотовое сознание среди ямальцев снижается» Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Другими приоритетами администрации объявлены осовременивание представителей коренных народов в традиционное общество, предоставление им возможности выйти из тундры и жить в городах и селах. Параллельно с улучшением качества жизни власти продолжат работу по распространению региональной самоидентичности.

«Вахтовое сознание до сих пор остается базовым, но, как показывают исследования, оно свое влияние снижает», — заявил глава ДВП, говоря о ключевых особенностях региона. В цифрах — по итогам опросов 2017 года хотят жить на Ямале на постоянной основе лишь 26% населения. 33% готовы прожить здесь длительное время, но в конечном итоге планируют переезд. 27% — хотя уехать с Ямала через 2-3 года. 13% опрошенных желают уехать при первой же возможности.

Климентьев отмечает, что часть населения, которая готова связать свою жизнь с арктическим регионом навсегда или на очень длительное время, с 2016 года увеличилась на 11%. Он связывает это изменение с реализацией крупных проектов на территории округа.