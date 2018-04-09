20:35 09 апреля 2018 0

Дачная земля провоцирует настоящие войны в Тюмени Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

«Война дачников» в Тюмени вышла на новый уровень. На кону — почти 700 миллионов рублей, это кадастровая цена 257 га городской земли СНТ «Светлое» на 23-м км Салаирского тракта. С одной стороны баррикад — председатель СНТ Юрий Бучнев и поддержавшие его дачники, с другой оказались шестеро исключенных из общества садоводов. Обе стороны называют истинных, по их мнению, виновников конфликта: это городские чиновники и криминалитет. Особый цимес ситуации в том, что дачи в «Светлом» выдавали сотрудникам областного УВД. Сам председатель напоминает: бунтари уже обвиняли его в связи с ИГИЛ (запрещенная в РФ организация).

Шесть садоводов из «Светлого» пожаловались на своего председателя губернатору Владимиру Якушеву. В обращении (имеется в распоряжении редакции) говорится, что глава правления СНТ Юрий Бучнев якобы нарушает закон, мошенническим путем заставляет садоводов вносить деньги и не дает им отчета о тратах. По их словам, Бучнев «обманным путем, представляясь юристом на общем собрании, был избран председателем СНТ»: «Бучнев, известный по криминальной кличке Адвокат, ранее привлекался за совершение тяжких преступлений».

Дачные войны тянутся не первый год Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

Корреспонденту «URA.RU» авторы письма рассказали, что несколько лет пытаются решить спорные вопросы с председателем через правоохранительные органы, а на последнее общее собрание пригласили помощника депутата Госдумы Алексея Кучерова. Однако полиция упорно отказывается возбуждать уголовные дела, а Кучерову на собрании выступить не дали. «URA.RU» уже писало об этом инциденте: тогда на общем собрании участников СНТ «Светлое» подавляющее большинство садоводов избрало Бучнева председателем, а бунтовщиков исключило из своих рядов.

Экс-бухгалтер СНТ Людмила Суборева сообщила «URA.RU», что причиной такого отношения председателя к нескольким дачникам (в том числе членам ревизионной комиссии) считает выявленные ими многочисленные нарушения, которые допустил Бучнев в своей должности. В частности, говорит собеседница агентства, речь идет о взносах садоводов, которые поступали почему-то на личную банковскую карту Бучнева, а не на официальный счет СНТ.

О нескольких стальных трубах длиной 11 метров, пропавших однажды ночью с территории садоводства — бунтовщики нашли исчезнувшее имущество в СНТ «Строитель» в Нижнетавдинском районе и даже получили письменный ответ от его председателя. По его словам, две трубы ему продал Юрий Бучнев за 82,5 тысячи рублей. Председатель пообещал правлению ущерб от продажи труб возместить. Кроме того, отсыпка улицы Плодовой в «Светлом» обошлась местным дачникам более чем в миллион, хотя соседи заплатили за похожие работы менее миллиона.

Еще один исключенный садовод — Борис Антропов, экс-сотрудник уголовного розыска областного УВД, рассказал, что Юрий Бучнев очень странным образом попал в СНТ «Светлое» — книжка садовода для него была заведена 25 июля 2009 года.

Однако в тот момент новоявленный член садоводства областной милиции отбывал в ИК-2 срок за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть человека, и это был для него не первый срок заключения. Экс-милиционер провел собственное расследование и о своих выводах рассказал в заявлении в УЭБ и ПК УМВД по Тюменской области.

По мнению собеседника агентства, Юрия Бучнева никогда по закону не принимали в члены СНТ — в книжке нет отметок о том, что он платил взносы, якобы зарегистрированный на него по этому документу участок принадлежит совсем другому человеку. Отсутствует фамилия Бучнева и в регистрационном журнале, который вел прежний председатель. Собеседник агентства предположил, что книжку ему могли выдать под давлением криминалитета.

Сейчас исключенные из садоводства дачники говорят о возможном рейдерском захвате земли, осторожно напоминая о криминальном прошлом Бучнева, и связывают активизацию работы председателя с тем, что для СНТ после суда в конце 2017 года стала возможна приватизация драгоценной земли.

Люди предположили, что председатель якобы может стараться для некоего криминального «общака», а указания ему будто бы дает криминальный авторитет по кличке Татарин. В итоге дачники направили письма не только губернатору, но и в прокуратуру Тюмени, попросив надзорное ведомство разобраться с многочисленными отказами стражей порядка в возбуждении уголовного дела.

Земля в этом районе стоит недешево Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

Сам Юрий Бучнев в разговоре с корреспондентом «URA.RU» напомнил, что к работе бухгалтера Людмилы Суборевой были претензии и именно поэтому договор с ней был расторгнут — теперь СНТ эти работы отдает на аутсорсинг. «А Антропов вообще на меня написал заявление, что я руководитель ячейки ИГИЛ (запрещенная в РФ организация, — ред.) в Тюмени. Вы представляете, куда меня таскали после этого? — говорит он. — Все приведенные ими аргументы неоднократно были написаны в заявлениях, которые они подавали в полицию и прокуратуру. И, начиная с 2016 года, я до сих пор даже в качестве подозреваемого не был привлечен. Здесь можно процитировать Терезу Мэй: доказательства где, что я связан с криминалитетом? У нас полстраны сидело, и Королев в том числе».

Собеседник агентства, в свою очередь, предположил, что странное рвение нескольких дачников подержали городские чиновники — за хороший куш обещанной городу земли, которую СНТ могло бы передать под застройку. Источник пояснил, что садовую книжку получил в 2010 году, а дата получения годом раньше значится ошибочно. «В то время не было практики ведения официальных списков, утвержденных общим собранием. К любому садоводу можно было подойти: где решение общего собрания, где протокол? И как, кстати, эти люди, не являясь работниками милиции, попали в это общество?» — говорит собеседник.

Что касается труб, то деньги, вырученные за их продажу, по словам Бучнева, пошли на оплату работы геодезиста: «Выполнял работы без договора, я ему отдал 111 тысяч и об этом сообщил дачникам». «Что касается членских взносов, то я готов представить все документы, которые подтверждают, что я отдавал деньги в кассу. Все книжки отданы, деньги внесены», — сообщил он. Оперативно получить комментарий УМВД по Тюменской области не удалось.