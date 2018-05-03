В богатой Тюмени «Единая Россия» идет на выборы с пустой кассой

21:57 03 мая 2018 0

Тюменские единороссы не готовы оплачивать свои политические амбиции. Ждут чуда свыше Фото: Николай Бастриков © URA.RU

Отделения российских парламентских партий в Тюменской области в период выборов столкнулись с дефицитом спонсоров. По состоянию на 3 мая (день голосования в 2018 году приходится на 9 сентября) ключевых договоренностей о финансировании избирательной кампании в городскую думу не смогла достигнуть ни одна политическая организация. Источники «URA.RU», наблюдающие за процессом, отмечают повсеместную инертность как со стороны кандидатов, так и акторов, традиционно оплачивающих политические расходы региональной элиты.

Наиболее сложная ситуация у местных коммунистов. По предварительным оценкам аналитиков, в нынешней конфигурации партия сможет взять не более одного мандата по списку. При этом лидер тюменской ячейки Тамара Казанцева делает ставку на собственного помощника Сергея Пыхалова, в последнее время работавшего водителем в обкоме КПРФ. По оценкам наблюдателей, «красная леди» Тюмени могла предложить проходное место спонсору и таким образом увеличить шансы коммунистов на предстоящих выборах.

Казанцева продолжает проводить ультраконсервативную политику внутри обкома КПРФ Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

«Политика перестраховки, и страх перед потенциальными конкурентами сделали свое дело. Единственный шанс КПРФ теперь — это ждать денег из Москвы», — рассуждает один из собеседников агентства. Сама Тамара Казанцева отказалась обсуждать с «URA.RU» положение дел внутри обкома КПРФ.

Непросто обстоят дела у главы справороссов Владимира Пискайкина, который, по оценкам инсайдеров, намерен финансировать выборы за счет возможных кандидатов от его партии. С последними также дефицит, учитывая низкий рейтинг «Справедливой России» в регионе. Фактически, сторонники Сергея Миронова сейчас взвешивают: следует ли вообще вкладывать деньги в нынешнюю кампанию. Владимир Пискайкин в разговоре с агентством признал, что партия столкнулась с кадровым голодом. «Я пока не вижу рвущихся в бой людей. Праймериз пройдет, там будет видно. Многие же смотрят, кто и на каких округах пойдет. Но у нас на всякий случай есть сформированный костяк», — говорит собеседник.

Жизнь кипит в «Единой России», однако и там, по данным источников агентства, партийная касса пока пустует. Несмотря на обширный список участников праймериз (на сегодняшний день — около 70 человек, тогда как мест в думе только 36), многие из которых бизнесмены, никто из кандидатов так и не внес ни копейки в партию. «Все само собой не профинансируется. Несмотря на то, что выдвижение от ЕР означает почти автоматическое получение мандата, кампанию на этапе праймериз каждый должен оплачивать сам. Партия поможет только победителям. И то не всем», — комментирует один из политтехнологов, знакомый с организацией выборов.

Лидер единороссов Тюменской области Андрей Артюхов также не отреагировал на попытки корреспондента агентства связаться с ним.

Единоросс Чемезов не спешит вкладывать деньги в родную партию. За спиной — другая Фото: Николай Бастриков © URA.RU

Наиболее оптимистично дела идут у ЛДПР. Как уже сообщало «URA.RU», партия намеревается выставить в качестве кандидата-одномандатника чемпиона Европы и мира по дзюдо Дмитрия Елагина. Помимо уже существующего имени, у либерал-демократа есть собственные финансовые резервы. Его партнером выступает депутат-единоросс из Думы ХМАО Степан Пыталев. Бизнесмен контролирует подрядную организацию нефтяников ЗАО «ЭКОС», ежегодная выручка которой исчисляется миллиардами рублей. Помимо этого, за ЛДПР по-прежнему стоит фигура Олега Чемезова — одного из крупнейших тюменских предпринимателей.

При этом, в теории у тюменских политиков остается возможность получить депутатское кресло и без стабильного финансирования. Как утверждает политолог Леонид Давыдов, политическая история России знает примеры, когда на выборах кандидаты одерживали победу без денег, только за счет своей узнаваемости. «Если политик узнаваем, он должен конвертировать свою известность в мандат. А если узнаваемости нет — то тут понадобятся деньги. За счет них кандидат повышает свою продаваемость. Это чистый маркетинг», — комментирует эксперт.

«URA.RU» продолжит следить за подготовкой выборов в думу Тюмени.