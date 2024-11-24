Два подростка руководили наркоторговлей одного из регионов России

В Магаданской области школьник и студент техникума оказались руководителями преступной группы, занимавшейся торговлей наркотиками в федеральном масштабе. Несовершеннолетние контролировали логистику и вербовку кладменов, а также управляли интернет-магазином по сбыту наркотиков, пишут «Известия».
«Неудивительно, что в этом деле преуспели молодые люди. Подростки быстро адаптируются в медиапространстве, более эффективно вовлекают сверстников в противоправную деятельность, разбираясь в трендах, сленге и так далее. Логистика таких преступлений устроена одинаково и в Калининграде, и в столице, и на Дальнем Востоке, — пояснил изданию эксперт по международному наркотрафику Сергей Пелих.
Основную деятельность подозреваемые вели удаленно с помощью мессенджера Telegram, что позволяло им координировать работу кладменов и фасовщиков. Они вели удаленный контроль логистики поставок, это позволило группировке расширить свое влияние на 22 региона страны, включая Москву, Башкирию и Дальний Восток.
Следствие выявило, что сеть наркомагазинов начала свою деятельность как минимум с сентября 2024 года. До этого подростки занимались незаконной реализацией курительных смесей и парогенераторов. Разоблачение крупной преступной структуры произошло летом прошлого года, когда были задержаны первые шесть участников группировки.
Ранее URA.RU сообщало о группе подростков из Кургана, которые обвинялись в сбыте наркотиков в крупном размере. У пятерых несовершеннолетних и двоих взрослых подельников изъяли более трех кило наркотиков. Свою деятельность они вели с помощью Интернета.
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