Самолет авиакомпании Utair должен был вылететь из поселка Талакан в Амурской области до Тюмени 22 ноября в 14:15. Согласно данным онлайн-табло Рощино, рейс перенесен на 23 ноября в 9:25.
«Авиакомпания Utair, рейс Талакан — Тюмень. Время вылета по расписанию в 14:15 22 ноября 2024 года, расчетное время вылета — 23 ноября 2024 года в 9:25», — сообщается на сайте тюменского аэропорта. Задержка составляет 19 часов 10 минут.
Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в справочную службу Рощино. Там пояснили, что перенос рейса вызван технической неисправностью самолета. Также уточняется, что на сутки задержан и рейс из Тюмени в Талакан.
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