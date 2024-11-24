Киев смог выполнить план мобилизации только на две трети. Об этом пишет The Economist.
«В армию... едва удается мобилизовать только две трети от цели», — передает журнал. Украинский чиновник, чье имя не упоминается, выразил опасения по поводу того, что к весне 2025 года ситуация с набором военнослужащих ухудшится до степени катастрофы.
The Economist также указал на проблему «качества новобранцев». Многие из них являются либо слишком старыми, либо не имеют достаточной мотивации для участия в боевых действиях.
Командир батальона 65-й бригады ВСУ, известный под позывным «Лес», поделился своими переживаниями с журналом: «Ко мне присылают ребят старше 50 лет с записями врачей, в которых говорится, что они слишком больны, чтобы служить. Иногда такое ощущение, что я руковожу детским садом, а не боевой частью».
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