24 ноября 2024

The Economist: Киев смог выполнить план мобилизации лишь на две трети

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Украина сталкивается с неопытностью новобранцев
Украина сталкивается с неопытностью новобранцев Фото:

Киев смог выполнить план мобилизации только на две трети. Об этом пишет The Economist.

«В армию... едва удается мобилизовать только две трети от цели», — передает журнал. Украинский чиновник, чье имя не упоминается, выразил опасения по поводу того, что к весне 2025 года ситуация с набором военнослужащих ухудшится до степени катастрофы. 

The Economist также указал на проблему «качества новобранцев». Многие из них являются либо слишком старыми, либо не имеют достаточной мотивации для участия в боевых действиях.

Командир батальона 65-й бригады ВСУ, известный под позывным «Лес», поделился своими переживаниями с журналом: «Ко мне присылают ребят старше 50 лет с записями врачей, в которых говорится, что они слишком больны, чтобы служить. Иногда такое ощущение, что я руковожу детским садом, а не боевой частью».

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Киев смог выполнить план мобилизации только на две трети. Об этом пишет The Economist. «В армию... едва удается мобилизовать только две трети от цели», — передает журнал. Украинский чиновник, чье имя не упоминается, выразил опасения по поводу того, что к весне 2025 года ситуация с набором военнослужащих ухудшится до степени катастрофы.  The Economist также указал на проблему «качества новобранцев». Многие из них являются либо слишком старыми, либо не имеют достаточной мотивации для участия в боевых действиях. Командир батальона 65-й бригады ВСУ, известный под позывным «Лес», поделился своими переживаниями с журналом: «Ко мне присылают ребят старше 50 лет с записями врачей, в которых говорится, что они слишком больны, чтобы служить. Иногда такое ощущение, что я руковожу детским садом, а не боевой частью».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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