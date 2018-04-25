16:35 25 апреля 2018 0

Фронт «соколов Жириновского» на выборах в гордуму Тюмени возглавит известный дзюдоист Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Чемпион Европы и мира по дзюдо Дмитрий Елагин планирует выдвинуть свою кандидатуру на выборы в городскую думу Тюмени. Бизнес-партнер действующего депутата Думы ХМАО от «Единой России» Степана Пыталева намерен принять участие в избирательной кампании под флагами ЛДПР. Об этом в среду, 25 апреля, сообщил «URA.RU» сам Елагин.

Ожидается, что спортсмен выдвинется по одному из одномандатных округов в Восточном административном округе Тюмени. «Это логично, я этой территорией занимаюсь уже 5 лет, — комментирует собеседник агентства. — Планы такие есть, но окончательное решение будет приниматься на партийной конференции».

Либерал-демократы традиционно выдвигают кандидатов на выборы летом. К этому времени «Единая Россия» заканчивает формировать пул своих однопартийцев для участия в голосовании. Таким образом соратники Владимира Жириновского определяют, какие из одномандатных округов потенциально проходные для ЛДПР.

За Дмитрием Елагиным стоит крупный капитал, как в самой Тюмени, так и в соседнем ХМАО Фото: «Википедия»

По мнению главы фонда «Региональная политика» Павла Манченко, Дмитрий Елагин может стать серьезным конкурентом для тюменских единороссов. «Кандидат, выдвигающийся от ЛДПР под флагом президентского вида спорта, представляет угрозу для любого кандидата от „Единой России“. Тем более речь идет об известном человеке, много сделавшем для воспитания молодых дзюдоистов. У ЛДПР в Тюмени уже есть определенный ресурс, например, политический вес Владимира Сысоева, работающего в Государственной Думе. Можно говорить, что стан противников „Единой России“ укрепляется и выборы в гордуму будут конкурентными», — считает политолог.

Дмитрий Елагин принимал активное участие в выборах 2016 года. Политик пытался пройти в парламенты сразу двух регионов — Тюменской области и ХМАО-Югры. С северным регионом тюменца связывают коммерческие дела. Деловым партнером Елагина в ООО «Магнат» (занимается торговлей продуктами питания) выступает крупный бизнесмен из Нефтеюганска Степан Пыталев. Обе фигуры в состоянии оплачивать свою политическую деятельность. С Пыталевым аффилированно ЗАО «ЭКОС» (по итогам 2016 года, выручка компании составила 7,2 млрд рублей, чистая прибыль — 366,8 миллиона), Елагин также является учредителем строительной компании «ЮграСтройИнвест» и фирмы, специализирующейся на гостиничном деле, «ТюменьЕвроЛюкс».

Получить комментарии партийного куратора Тюменского регионального отделения ЛДПР Владимира Сысоева на момент подготовки материала не удалось. Депутат не отреагировал на попытки агентства связаться с ним.