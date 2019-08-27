Депутаты Сургута вышли с каникул: возникла угроза их переизбранию

У сургутских депутатов оказалось много вопросов к одному из самых обсуждаемых проектов мэрии Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

В Сургуте раньше обычного стартовал новый политический сезон. Депутаты Гордумы вышли с каникул и активизировались на заседании рабочей группы, где обсуждалась концессия (передача инвестору муниципального имущества) городских теплосетей на 25 лет.

Проблема с дефицитом тепла в Сургуте стоит настолько остро, что уже в 2020 году застройщики столкнутся с трудностями при подключении жилых домов и социальных объектов к инженерным сетям. Согласно докладам мэрии Сургута, городская система теплоснабжения работает на максимуме и резервов по запасам мощности нет. Таким образом, коммунальный кризис может произойти накануне выборов депутатов Гордумы и мэра осенью 2021 года. Это не только социальные, но и политические риски, объясняют в политусовке обеспокоенность депутатов.

На сургутских ГРЭС есть «запертые» мощности, которые нужны городу Фото: Алексей Андронов © URA.RU

Решить проблему может строительство новой магистральной трубы от местных ГРЭС и развитие системы теплоснабжения города, что требует 6 млрд рублей. В апреле прошла стратегическая сессия по этому вопросу. На ней общественники и предприниматели пришли к выводу: поскольку бюджет Сургута не может позволить миллиардных трат, необходимы инвестиции. Потенциальным концессионером считается «Корпорация СТС». Она прорабатывает участие в проекте через местную компанию ХК «ВЕКТОР», созданную на базе «Сургутских городских электрических сетей» — сейчас корпорация входит в рабочую группу по вопросу концессии.

Интересно, что на первом заседании рабочей группы в начале августа присутствовало всего лишь два депутата, а нынешнее посетило в несколько раз больше. В их числе — самые активные народные избранники Сургута: Виктор Пономарев (вице-спикер), Владимир Болотов, Дмитрий Пахотин. Тон совещания задала Ольга Леснова, задавшая мэрии один из ключевых вопросов: зачем нужен частный инвестор, если можно взять муниципальный кредит.

У сургутской администрации денег хватает только на ремонт инженерных сетей, но это не решает проблему Фото: Рамиль Нуриев

«Речь о пяти с лишним миллиардов рублей, свободных доходов у города нет, у нас есть другие задачи. Потребуется заимствование, и на рынке такие большие объемы на длительный срок дают под 12 процентов. По примерной оценке — это 1,7 млрд дополнительных расходов на бюджет города. Если посмотреть сегодняшний уровень дохода города, это экономически проблематично. Даже, напрямую скажу, — невозможно», — ответила вице-мэр Сургута Анна Шерстнева.

Представитель бизнес-сообщества в Гордуме Владимир Болотов поинтересовался, что будет с сотрудниками муниципального предприятия «Городские тепловые сети», если актив перейдет в частное пользование. Замдиректора по перспективному развитию «Корпорации СТС» Дмитрий Назин, приехавший на совещание, заверил: одно из обязательств — полное трудоустройство всего коллектива. «Наше предложение будет заключаться в том, чтобы все сотрудники муниципального предприятия перешли на работу в нашу компанию. Снижения зарплаты быть не может. Мы также всем предлагаем заключить коллективный договор, условия которого порой даже лучше, чем условия в муниципальных предприятиях», — заявил Назин.

Сургутских политиков больше всего интересует: как концессия повлияет на стоимость отопления в платежках за ЖКХ Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Вице-спикер гордумы Виктор Пономарев попытался раскритиковать саму идею строительства новой трубы, предложив построить котельных по всему городу, и даже заговорил о том, чтобы повесить на инвестора обязательство убрать под землю уже существующие тепловыводы. «Кто о чем, а Виктор Георгиевич все к наружной рекламе ведет», — пошутили коллеги депутата, который известен в городе своим стремлением убирать с улиц города конструкции, которые портят его внешний облик. В мэрии же отшучиваться не стали.

«Третий тепловывод даст нам надежность. Этой надежности нет у крышных котельных (котельные, которые расположены на крыше зданий — прим.ред.), нет у маленьких котельных, срок эксплуатации которых 15 лет, а потом требуется реконструкция или замена части оборудования, что ложится дополнительным беременем для жителей. А срок эксплуатации жилого дома составляет 50-75 лет. Есть негативный опыт использования крышных котельных в более благоприятных с точки зрения климата регионах — в Тюмени, в Челябинске и даже на юге. Даже там есть большие вопросы по итоговой стоимости использования крышных котельных», — ответил вице-мэр Сургута Николай Кривцов на вопросы депутатов.

Решение о передаче коммунальных активов в концессию будет приниматься на заседании думы Сургута Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

На этом депутаты не остановились — прозвучал вопрос: что будет с тарифом на тепло для населения. Дмитрий Назин озвучил предварительные расчеты: в первый год небольшое превышение на 4%, а затем ежегодно рост будет даже меньше общефедеральных установок — 3-3,5% вместо четырех.

Политолог Андрей Шуклин связывает активность депутатов с началом нового политического сезона и подготовкой к выборам в сургутскую думу в 2021 году. «Решение о передаче муниципальных активов концессионеру будет приниматься депутатами на одном из заседаний. Понятно, что этот вопрос может вызвать неоднозначную реакцию у избирателей: могут возникнуть опасения, что из-за концессии могут увеличиться коммунальные тарифы. Но перед народными избранниками встает выбор: либо ты занимаешься популизмом и все критикуешь, либо принимаешь участие в решении проблемы. В перспективе, используемые властями механизмы, должны позволить городу забыть о дефиците тепла, — считает Шуклин.

В следующий раз рабочая группа соберется в сентябре. На очередном заседании ожидается, что потенциальный инвестор представит всю финансовую модель проекта концессии. Гендиректор ассоциации «ЖКХ и городская среда» Евгений Мискевич обрисовал, как дальше будет двигаться решение самой острой коммунальной проблемы Сургута: «Перед тем как заключается концессия, предполагается создание технического состояния данных сетей и процесса управления и создание финансового кейса, который предполагает, в том числе и тарифное регулирование. Чтобы с одной стороны инвесторы понимали, как будут возвращать вложенные средства и были заинтересованы в эффективной эксплуатации имущества. А с другой — аналогичная уверенность должна присутствовать и у муниципалитета, который передает активы в управление и рассчитывает на соблюдение достигнутых соглашения по размерам инвестиционной программы и надежности работы систем жизнеобеспечения».