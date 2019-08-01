В Сургуте придумали, как спасти город от остановки строек

Коммунальщики предрекают в 2020 году в Сургуте проблемы с подключением домов и соцобъектов Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Сургуту требуется порядка пяти миллиардов рублей для модернизации инженерной инфраструктуры и решения проблемы с подключением к теплу новостроек из-за дефицита мощностей. Варианты выхода из этого кризиса, который грозит городу заморозить стройки уже в 2020 году, обсуждались рабочей группой в мэрии, где присутствовали чиновники, депутаты и бизнесмены, передает корреспондент «URA.RU».

Заместитель главы Сургута Николай Кривцов отметил актуальность строительства третьей тепломагистрали от сургутской ГРЭС-1. Коммунальщики считают это наиболее оптимальным вариантом выхода из ситуации. По оценкам экспертов, дополнительная труба позволит на 15 лет забыть городу о дефиците мощностей. «Сами энергетики заинтересованы в том, чтобы отдавать городу больше тепла. На ГРЭСе готовы включить в собственную инвестпрограмму мероприятия, которые необходимы для этого», — сообщил Кривцов.

Члены рабочей группы также заключили, что появление новой магистрали будет выгодно застройщикам. «Строители сэкономят на одной из составляющих — плате за источник. То есть городу не придется вводить большое количество новых котельных, а затем перекладывать понесенные затраты на плечи бизнеса», — согласились участники совещания. В следующий раз члены рабочей группы договорились встретиться 26 августа, чтобы обсудить способы реализации намеченных планов.

Ранее глава Сургута Вадим Шувалов анонсировал привлечение новых источников финансирования для масштабной модернизации городской коммуналки. Эти вопросы также обсуждались весной на стратегической сессии.