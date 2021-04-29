Инсайды ХМАО: зачем Югре новый имидж

А как вы отметите майские праздники? Коллаж URA.RU

В этом году на выборах политики боятся своих избирателей, и не только в реальной жизни, но и в виртуальной. А как заработать голоса? Некоторым приходится полагаться на влиятельного папу, чтобы под его покровительством пройти в Госдуму. О них — в сегодняшних «Инсайдах». А также: зачем региону статус бильярдной столицы, почему конфликтуют мэр Сургутского района и силовики, а также кто ответит за срыв выборов в Советском районе.

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Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Правительство ХМАО отказалось от привлечения политтехнологов на осенние выборы

Говорят, что внутриполитический блок правительства ХМАО отказался от привлечения политтехнологов для ведения избирательной кампании-2021. Эту работу замкнул на себя первый вице-губернатор Югры Алексей Шипилов. «Он за последние несколько лет прокачался с точки зрения ведения избирательных кампаний. Так что в итоге было решено не привлекать еще и отдельного политтехнолога, который будет курировать ход избирательной кампании на уровне региона. Политконсультанты есть на уровне муниципальных штабов и отдельные специалисты — социологи, полевики, смм-щики и так далее. А курирует общий ход предвыборной гонки сам Шипилов», — переговариваются в кулуарах окружного правительства.

Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Власти ХМАО провели разбор полетов после сорванных выборов в Советском районе

Поговаривают, что после сорванных выборов главы Советского окружные власти сделали ряд выводов. Действующий мэр Игорь Набатов и председатель районной думы Светлана Озорнина получили втык за неспособность контролировать политическую ситуацию в муниципалитете. Получили местные чиновники инструкции относительно дальнейшего будущего двух депутатов-самовыдвиженцев районной думы Александра Литвиненко и Юрия Лихушина. «Они предприниматели-строители. Раньше проявлений оппозиционности в их взглядах замечено не было. Ну, а после того, как они отказались проголосовать в поддержку Набатова, рассчитывать на строительные подряды в Советском районе будет сложнее», — шепчутся злопыхатели.

Фото: Александр Елизаров © URA.RU

В ХМАО тусовка удивлена новым статусом региона

В кулуарах обсуждают неожиданное решение губернатора Натальи Комаровой провести в Ханты-Мансийске чемпионат России по бильярду, причем — уже этим летом. «С шахматами и биатлоном округ пролетел, теперь, видимо, будем претендовать на статус бильярдной столицы России. А что, инфраструктура позволяет. Правда, вопрос в том, кто будет спонсором. Дефицит окружного бюджета все-таки 50 млрд рублей. Но, возможно, какие-то договоренности уже есть — перед выборами кто-нибудь, да захочет пропиариться», — передает инсайдер настроения в политтусовке.

Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Первый губернатор ХМАО поможет избраться сыну

Говорят, что активность первого губернатора Югры Александра Филипенко (его заметили на нескольких публичных мероприятиях в округе) можно связать с тем, что его сын, действующий депутат Думы ХМАО Василий Филипенко намерен баллотироваться в Госдуму. «Сам Василий Филипенко вряд ли может считаться хорошим кандидатом, но имя его легендарного для ХМАО отца может сыграть свою роль. А „Единая Россия“ таким способом, хоть и косвенно, но сможет использовать Александра Филипенко в своей кампании», — отмечают инсайдеры.

Павел Завальный отказался от встреч с избирателями

Говорят, что депутат Госдумы Павел Завальный, который участвует в праймериз «Единой России» по отбору кандидатов в нижнюю палату Российского парламента по Западной части ХМАО, отказался от масштабной избирательной кампании. Причина якобы в том, что он и его команда считают, будто бы он и так победит на выборах. «Максимум, что будет про Завального, это плакаты в библиотеках, в МФЦ, в других бюджетных организациях. И на этом все — никаких встреч с избирателями, никаких новых обещаний», — говорит источник.

Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

Политиков заставляют заводить соцсети

По слухам, региональный штаб «Единой России» обязал всех участников выборов-2021 завести аккаунты в соцсетях, чтобы повысить свою узнаваемость. Однако, по словам инсайдеров, не все действующие или потенциальные политики, хотят это делать, опасаясь хейтеров. «Сознание избирателя очень сильно поменялось. Узнаваемости через соцсети можно добиться, но кандидаты не хотят заводить странички в том же Instagram, потому что боятся негативных комментариев. Получается, что партийное руководство дает четкие указания, а некоторые кандидаты саботируют этот посыл», — рассказывает инсайдер, добавляя, что в случае провала на выборах, таким «непослушным» еще припомнят их самодеятельность.

Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

У главы Сургутского района испортились отношения с силовиками

Поговаривают, что отношения между силовиками Сургутского района и главой муниципалитета Андреем Трубецким похолодели за последнее время. Представители правоохранительных органов расценили как знак неуважения отсутствие чиновника на церемонии вступления в должность начальника районного ОМВД Юрия Сероштана. Хотя обычно мэры должны присутствовать на таких мероприятиях по статусу. «Проверок действий администрации Сургутского района за последнее время правоохранительными органами стало больше, что и послужило возникновению противоречий и обид между Трубецким и районными силовиками, которое и проявляется в жестах, типа игнорирования важных мероприятий. Вот только кто выиграет в этой холодной войне — большой вопрос», — судачат сплетники.

Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

У вице-мэра из ХМАО появился тайный недоброжелатель

Говорят, что у заместителя главы Сургутского района Юлии Марковой появился тайный недоброжелатель. Он строчит доносы в правоохранительные органы, где рассказывает о якобы имевших место нарушениях в подведомственных ей структурах. «Причем, судя по всему, он либо имеет, либо имел отношение к работе с мэрией. Ну, а факты, изложенные в анонимках, теперь проверяют правоохранительные органы», — говорят инсайдеры, добавляя, что последние находят там много интересного, но совсем не смешного.

Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU

Чиновников Сургутского района заставлять работать на майских праздниках

Поговаривают, что чиновники мэрии Сургутского района возмущены решением главы муниципалитета Андрея Трубецкого обязать всех сотрудников выйти на работу во время майских каникул. Исключение составляют лишь беременные женщины и специалисты предпенсионного возраста. «В других муниципалитетах в праздники работать будут только ограниченное число чиновников. Но на Трубецкого, конечно, это никак не распространяется. Ему же как всегда нужно выделиться на фоне остальных мэров и продемонстрировать, что Сургутский район — главный труженик». — переговариваются в кулуарах мэрии.

Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Мэрию Нефтеюганска обделяют деньгами из окружного бюджета

Ходят слухи, что мэрия Нефтеюганска недовольна тем, что окружные власти отказывают в получении дополнительного финансирования на городские нужды. По итогам недавнего перераспределения региональных средств столице «Роснефти» в Югре ничего не досталось. «Нефтеюганск — третий по величине город в ХМАО. А при этом денег вливать не хотят. А где взять средства на реализацию каких-то проектов с учетом нынешнего устройства межбюджетных отношений, когда практически все денежные потоки сосредоточены на региональном уровне», — возмущаются в мэрии.

Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Известный строитель разругался с мэрией Сургута

В кулуарах обсуждают напряженные отношения между администрацией Сургута и компанией «Сибпромстрой», которая принадлежит Николаю Сторожуку. «Компания не выполнила условия, на которых ей была представлена субсидия по госпрограмме. Есть также вопросы к тому, как „Сибпромстрой“ участвует в конкурсах по выкупу жилья для льготников. Возможно, дело дойдет до суда. Правда, в таком случае Сторожук может окончательно перевести активы в Московскую область. Там его эконом-квадраты стоят в два раза дороже при той же себестоимости», — отмечает инсайдер.

Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Сургутский депутат пошел на противостояние с нефтяниками

В политтусовке обсуждают странное выдвижение сургутского депутата Дмитрия Нечепуренко на выборы-2021. Он одновременно зарегистрировался на округе №4 в думу Сургута, а также по избирательному округу №11 в областную Думу, по которому от «Сургутнефтегаза» выдвинулся Валерий Голодюк. «Больше всего это похоже на какой-то шантаж с условием: либо нефтяники дают ему спокойно победить на выборах в гордуму, либо он устроит конкуренцию их кандидату в Тюменскую облдуму. Для Сургута это редкость, но, возможно, на самом деле никакой интриги здесь нет, и Нечепуренко просто решил попробовать свои силы в выборах в областной парламент», — заключил собеседник.

Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

Петерман подбирает себе партию на выборы в Госдуму…

По словам слухачей, оппозиционный властям бизнесмен из Нижневартовска Александр Петерман предпринял очередную попытку устроить переговоры сразу с несколькими политическими партиями. «Он до сих пор выбирает от какой партии ему выдвигаться в Госдуму на предстоящих выборах. Самовыдвиженцем он идти якобы не хочет. Говорят, в Москве он встречался с коммунистами, с представителями „Справедливой России“ и с „Партией пенсионеров“, но так якобы и не выбрал к кому примкнуть. Да и сами партии не спешат вступать в договоренности с Петерманом, у которого, конечно, есть деньги, но вместе с ними и бекгрануд бизнесмена из 90-х, который может отпугнуть кого угодно», — заключил инсайдер.

Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

…и пытается вернуть власть в Нижневартовске

Двое подопечных Александра Петермана — Сергей Целищев (возглавляет стрелковый клуб, аффилированный с корпорацией «Славтек», президентом которой является Петерман — ред.) и Вера Шапко (штатная сотрудница корпорации — ред.) внезапно подали документы на праймериз «Единой России». Они выдвигаются в городскую думу. Тем самым, по словам инсайдера, Петерман пытается усилить свое влияние на городскую думу. «Сейчас в городской думе его интересы представляют два человека, что явно недостаточно. И такой хитрый шаг, как продвижение своих кандидатов через „Единую Россию“, может ему помочь в усилении лоббистских возможностей. Но проблема в том, что Целишева и Шапко знает ограниченное число лиц и чтобы их раскрутить потребуются не только деньги, но и время, которого осталось до осенних выборов совсем немного», — считает инсайдер.

Инсайды представляют собой оценочные суждения, мнения, убеждения, предположения читателей по вопросам, представляющим всеобщий интерес. Мы не публикуем и не редактируем инсайды, которые носят оскорбительный характер.